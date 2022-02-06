Выбираем между Skillbox или Skillfactory – все нюансы и плюсы онлайн-школ

Когда текущая работа не дает карьерного роста или желаемой зарплаты, самое время задумать об освоении новой профессии. Сделать это сегодня можно в режиме онлайн, выбрав одну из онлайн-школ - Skillbox или Skillfactory. Наш обзор поможет сделать лучший выбор.

Фото: freepik.com

Кратко о каждой из платформ

Начнем знакомство со школами с краткой информации о каждой из них. Стоит сразу отметить, что это не одно и то же – это две крупных образовательных платформы, каждая из которых примечательна своими особенностями:

Площадка Скиллбокс основана в 2016 году и сегодня считается лидером на рынке дистанционного образования. Дважды компания получала премию Рунета – в номинациях «Образование и кадры» и «Технологии и инновации». Все программы Skillbox разрабатывает с отраслевыми партнерами, чтобы они содержали только актуальную информацию.

Компания Skillfactory является резидентом Сколково, частью образовательной системы VK и постоянным участником EdTech-рейтингов РБК. Работая с 2016 года, она предлагает преимущественно IT-профессии и подходит как начинающим, так и специалистам с опытом.

Ассортимент программ и курсов

Первое, на стоит обратить внимание при выборе – какие курсы можно присмотреть и в какой сфере возможно себя прокачать:

В ассортименте Скиллбокс – 520 курсов по 11 разным направлениям (дизайн, IT, управление, маркетинговая сфера, игры, психология, музыка и кино, инженерия, общее развитие, английский и другое). Также платформа может предложить ряд бесплатных мероприятий на выбор (формат вебинаров очных и в записи), бакалавриат и магистратуру.

Каталог площадки Скиллфектори содержит 15 разных направлений для образования (маркетинг, дизайн, игровые разработки, высшее образование, создание сайтов, программирование, аналитика данных, Data Science, web- и backend-разработка, тестировщики и разработчики приложений, инфраструктура, кибербезопасность и менеджмент). Также в школе есть часть бесплатных мероприятий (обычно в формате мастер-классов либо интенсивы) и корпоративное обучение.

Итак, в количественном плане явно выигрывает Skillfactory – но по направленности эта узкоспециализированная школа больше ориентирована на IT-сферу, именно в ней экспертность школы лидирует. В Скиллбокс же разбег более широкий, от психологии до иностранного – а еще здесь есть уникальные студенческие курсы повышения квалификации.

Как проводится обучение и закрепляются знания

Что выбрать, Skillbox или Skillfactory, стоит оценивать и по предстоящему формату занятий. Одним удобнее живые вебинары, другие любят готовые лекции. А еще предстоит сдавать домашние задания. Давайте разбираться, что можно найти в этих школах:

В школе Skillbox обучение проводится в виде готовых видеозаписей, которые доступны в личном кабинете и просматривать их это можно в любое удобное время. Диплом выполняется на реальных проектах, а потому он отлично подойдет для вашего будущего портфолио. Обязательно обратную связь по выполняемым заданиям преподаватели дают в личном кабинете – а дополнительно держать с ними связь можно в канале Telegram.

На платформе Скиллфэктори форматы обучения подобраны таким образом, чтобы их могли проходить даже занятые люди. Они чередуются между собой – это видеоуроки, тесты, тренажеры, онлайн-митапы, хакатоны и сквозные проекты. Все программы создаются только экспертами с опытом от 5 лет – они же проверяют домашние задания, дают обратную связь и выступают менторами на протяжении всего курса.

Заметно, что в вопросе, как проходит обучение, обе школы детально продумали удобные форматы. Если вам нравится стабильность и готовые лекции без привязки к графику, предпочтительнее будет Скиллбокс. Если же вы любите перемены и готовы иногда заниматься в режиме онлайн – идеально подойдет Скиллфэктори.

Варианты оплаты

Если вы уже решили, что лучше выбрать для работы за компьютером в интернете, самое время подумать о том, как вы планируете оплачивать заинтересовавшую вас программу. В Скиллбокс можно как сделать разовую оплату обучения, так и выбрать беспроцентную рассрочку на срок до 36 месяцев. А в школе Skillfactory также можно оплатить курс разово, либо предпочесть беспроцентную рассрочку сроком до 24 месяцев. Также обе школы активно приветствуют использование промокодов на скидку и часто устраивают выгодные акции и распродажи.

Кто и как преподает в онлайн-школах

Продолжить сравнение курсов от Skillbox и Skillfactory стоит по уровню преподавательского состава – ведь от уровня экспертов будет зависеть и ваш будущий уровень.

В Skillfactory преподают признанные эксперты в разных областях с реальным опытом преподавания, прошедшие конкурсный отбор. Зачастую это сотрудники крупных компаний – Рамблер, СБЕР, Ростелеком, МТС, Softline, NVIDIA и др.

Преподавателями платформы Скиллбокс являются сотрудники топовых предприятий-партнеров школы по разработке образовательных программ – Тинькофф, ВКонтакте, Mail.ru Group, Альфа-Банк и др.

Можно смело говорить о том, что при сравнении между Skillfactory или Skillbox, что лучше в плане преподавателей, особой разницы нет. Везде вас ждет сильная команда с реальным опытом, интересными кейсами и материалами, которые в будущем вы сможете использовать в собственной работе. Преподаватели также часто дают собственные истории успеха для наглядности.

Информация об отмене, корректировке или переносе занятий

Иногда приходится задуматься о том, можно ли будет отменить ближайшее занятие или перенести его, и при этом не потерять свои деньги. Сравним подобные возможности у двух популярных платформ:

На площадке Skillfactory предлагается особый формат обучения, подстраиваемый под пользователя. Вы можете передвигать дедлайны по сдаче домашних заданий, открывать новые модули без сдачи заданий, чтобы продолжать обучение без перерыва. Также возможно ставить обучение на паузу (например, при болезни или отпуске) – в среднем, учеба занимает около 5-8 часов в неделю. Поэтому проблем с переносом или отменой занятий у студентов обычно не возникает – новые уроки открываются один раз в неделю и времени на обучение достаточно.

Поскольку на платформе Skillbox все обучение проводится в виде готовых записей, ничего переносить или отменять не нужно. Просто заходите в личный кабинет тогда, когда вам действительно удобно заниматься.

Как видно, деньги вы точно не потеряете – обе школы продумали возможность занятий в свободном графике, который идеально подходит работающим или студентам, женщинам в декрете и даже любителям путешествовать.

Возможность трудоустройства – применяем знания на практике

Конечно же, гарантия трудоустройства очень важно при выборе школы. Хочется иметь возможность применить свои знания на практике, а не просто получить диплом и поставить его на полку:

Трудоустройство в Скиллбокс предусмотрено – нужно выбирать программы из раздела «Профессии» сроком от 1 года. Ближе к финишу курса ученика зачислят в центр развития карьеры, и консультант начнет помогать с подготовкой резюме. Далее вам организуют 3 реальных собеседования, чтобы трудоустроиться сразу после окончания обучения. Среди партнеров, трудоустраивающих студентов к себе - Альфа-Банк, Рамблер, ВКонтакте, Wildberries и др.

В Скиллфектори новичку для работы тоже будет, что присмотреть. Внутри каждого курса можно увидеть, через какой срок обучения возможно трудоустройство. У компании имеется свой Центр карьеры, в котором выпускники встречаются с топовыми работодателями, получают карьерные консультации и учатся создавать резюме и портфолио.

Итак, если вы хотите получить по итогу именно живые, реальные собеседования – выбирайте Скиллбокс. Если же достаточно просто всесторонней поддержки с базой вакансий – отлично подойдет Скиллфэктори.

Дополнительные онлайн-сервисы и функционал

Чтобы развитие было всесторонним, ученики активно интересуются, выбирая между Скиллбокс или Скиллфактори, есть ли дополнительные бонусы и материалы, которыми можете пользоваться в свободное время:

В Скиллбокс на выбор доступно свыше 4 тысяч бесплатных вебинаров и мастер-классов, а также еще около 2,5 тысяч вебинаров в записи.

В Скиллфэктори есть целый раздел «Бесплатно» - здесь вы найдете и ежедневные онлайн-мероприятия и огромную массу вебинаров в записи (более двух тысяч).

Наглядный обзор, что лучше - Skillbox или Skillfactory

Чтобы быстро оценить, какая онлайн-школа больше вам подойдет, используйте наш удобный табличный обзор.

Есть ли пробные занятия – тестируем на максимум

Далеко не все готовы сразу отдавать деньги. Сперва хочется провести личное сравнение Skillbox и Skillfactory, и в идеале, попробовать это бесплатно. Давайте посмотрим, какие есть возможности у каждой из платформ:

В Скиллбокс отдельно пробные занятия не предусмотрены, но школа позволяет проводить оценку качества обучения в течение первых 14 дней. Если вы передумаете продолжать, деньги вернут.

В школе Skillfactory пробных уроков также не предусмотрено. Вернуть деньги можно как полностью, так и частично – в зависимости от объема пройденных уроков.

Поскольку учеба в двух школах уже давно зарекомендовала себя исключительно с положительной стороны, можно смело оплачивать курс и начинать прокачивать себя на максимум уже сегодня!

Выбираем обучение в Skillbox

Выбираем обучение в Skillfactory

Выгодное онлайн-образование: возможна ли скидка на обучение

Итак, мы сравнили популярные сайты для обучения и вы уже наверняка сделали выбор, где будете проходить обучение с нуля или прокачивать имеющиеся навыки. Раскроем секрет – в любой из этих школ можно выгодно сэкономить на оплате заинтересовавшей вас программы. Возьмите на вооружение проверенный сервис промокодов BeriBuy – здесь можно найти купон на выгодную скидку на курсы Скиллфэктори или онлайн-обучение в Скиллбокс. Просто копируйте промокод и указывайте при подаче заявки на обучение – и выгодная экономия у вас в кармане!