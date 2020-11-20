Выбираем школу Rebotica, Coddy или Алгоритмика: программирование для детей на профессию будущего

Возраст от 8 до 16 лет – лучшее время искать и пробовать себя, особенно, если речь идет о навыках для будущей профессии. А малышам дошкольного возраста стоит начать закладывать основы общего развития и формирования личности. Родителям будет интересно разобраться, что лучше - Rebotica, Coddy или Алгоритмика. Каждая онлайн-школа программирования для детей дошкольного возраста и школьников чем-то выгоднее и интереснее: наш обзор в деталях поможет узнать, что лучше, доступнее и дешевле.

Знакомимся с каждой из компаний

Прежде, чем начать сопоставлять лучшие онлайн-школы программирования для детей, предлагаем вам кратко познакомиться с каждой из компаний:

Открытая в 2016-м году, международная компания Coddy обучает основам программирования ребят 4-18 лет. Она числится в ТОП-100 EdTech-компаний РФ, аккредитована корпорацией Microsoft, является резидентом центра Сколково, а также имеет государственную лицензию. Кодди – это 154 города, 22 страны, 487 преподавателей и целых 95 курсов! Основатель – Оксана Селендеева.

Школа Алгоритмика работает с 2016 года и обучает математике и программированию детей 6-17 лет. Здесь успешно обучились 860 тысяч человек, школа охватывает 80 стран и сотрудничает с 350 компаниями-партнерами. Компания имеет образовательную лицензию и является резидентом центра Сколково. Основатель – Андрей Лобанов.

Компания Rebotica основана в 2017 году, преподавая 5 разных направлений для детей 8-16 лет. Здесь успешно обучились 5780 школьников, ежедневно проводится 470 уроков, а трудится в школе 530 педагогов. По статистике, 82% учеников успешно проходит курс до конца, а фишка компании – первая зарплата ребенка уже в ходе обучения. Основатель – Александр Киселев.

Отметим: если для вас важно иметь возможность оформить налоговый вычет и вернуть 13% от стоимости обучения, подойдут первые две платформы – государственная лицензия есть только у них. При этом школа Кодди отличается максимальным количеством наград и достижений.

Сравниваем ассортимент: какие курсы и интенсивы предложены

Выбирая между компаниями Кодди, Алгоритмика или Rebotica, что лучше, поможет определиться выбор образовательных программ и курсов у каждой из школ. Мы выяснили, где и каким направлениям смогут обучаться ваши дети:

На площадке Coddy представлено 97 курсов в 8 направлениях (кибербезопасность, создание игр, создание сайтов, Python, Minecraft, мобильные приложения, общее развитие, дизайн и творчество). Ассортимент занятий поделен по возрастным категориям: 4-6 лет, 7-10, 11-13 и 13-18 лет. Также здесь есть и обучение для взрослых. Помимо курсов, школа проводит онлайн-интенсивы, а также ежегодный лагерь Coddy – мероприятие в городском и загородном формате, где дети отдыхают на свежем воздухе, совмещая отдых с интересным освоением IT-профессии.

У компании Алгоритмика представлено только 2 направления, программирование (10 курсов, поделенных по тематикам и возрастным категориям) и математика (2 курса, для 6-8 и 9-13 лет).

Онлайн-школа программирования для детей от 8 до 16 лет Реботика преподает 5 курсов (программирование, разработка, веб-дизайн, 3D-моделирование, блогинг). Все курсы подходят для вышеупомянутой возрастной категории.

Что ж, даже с первого взгляда видно, что по предлагаемому ассортименту и возрастному диапазону явный лидер – школа Coddy. Также только здесь есть оффлайн-мероприятия вроде летнего лагеря для начинающих программистов.

Как проводятся уроки и закрепляются знания

Оценить сам формат обучения тоже очень важно – от этого зависит, насколько комфортно ребенок будет чувствовать себя на уроке и захочет ли он в будущем продолжать развиваться в этой сфере. Давайте разбираться, какие форматы практикуют сайты для обучения программированию детей:

Для проведения уроков в школе Кодди используются разные платформы, заранее менеджеры отправляют ученику всю информацию о том, как пользоваться платформой. Групповые уроки (до 6-10 чел.) проходят в период с 9 до 20 часов по заранее составленному расписанию, а время индивидуальных занятий подбирается конкретно под вас. При этом в групповом формате есть два варианта по длительности (2 раза в неделю по 1 часу, либо одно 2-хчасовое занятие). Теория – это вебинары, видеозаписи и онлайн-лекции, а практика – онлайн-упражнения и проекты. Формат обучения с виртуальными наградами за прохождение каждого модуля будет поддерживать интерес к курсу.

В Алгоритмике все занятия проходят на одной IT-платформе: здесь ребенок будет в режиме онлайн общаться с преподавателем, пользоваться умным учебником, который анализирует прогресс и выдает задания подходящей сложности. С первых же уроков будет практика в Лаборатории проектов (сборка игр, разработка приложений и др.). Школа практикует сочетание разных подходов, чтобы интерес к урокам не снижался – за одно занятие ребенок может обсудить последние IT-новости, поучаствовать в подвижной игре, разгадывать головоломки и др. Занятия проводятся в группах до 12 человек (на выходных, либо в будни в вечернее время), длительность одного урока – 90 минут с перерывом.

У платформы Реботика все курсы поделены на удобные модули, длительность 1 урока составляет 60 минут. Здесь практикуется только индивидуальный формат занятий 1 на 1 с педагогом. Программа подбирается с учетом особенностей и уровня знаний ребенка, график занятий также будет подготовлен персонально. Теория – это вебинары с педагогом, а практика – это различные тесты и упражнения, а также выполнение реального оплачиваемого проекта с первой зарплатой!

Итак, выбирая между Rebotica, Coddy или Алгоритмика для детей дошкольного возраста и школьников, можно заметить: лишь в школе Кодди есть как групповые, так и индивидуальные форматы занятий. У двух других компаний на выбор предложен только один из форматов, зато занятия проводятся в рамках одной платформы – не придется разбираться в лишних нюансах перед очередным уроком.

Ценовая политика: разбираемся в тарифах и способах оплаты

Для любого родителя, который задумывается, какие курсы программирования лучше выбрать для своего чада, немаловажным будет и момент оплаты. Компании предлагают разные тарифы и способы, как можно оплатить онлайн-обучение:

Coddy предлагает следующую стоимость курсов: от 750 руб/час за групповые онлайн-уроки и от 1050 руб/час за индивидуальные занятия. Оплата возможна разово за занятия, либо за курс целиком. Возврат средств, если ребенку не понравится или вы передумаете учиться, возможен в любое время – за вычетом стоимости уже пройденных занятий. А еще школа позволяет оформить налоговый вычет и получить обратно 13% от ценника курса.

В Algoritmika цена за курс зависит от выбранного формата (онлайн или оффлайн) и количества занятий в пакете (от 4 до 32 штук). В среднем, цена стартует от 4200 рублей за пакет, или примерно от 1050 руб/урок. Если учеба не понравится, школа готова вернуть средства, а за счет наличия лицензии получится вернуть 13% от стоимости.

На платформе Rebotica возможна разовая оплата за курс или беспроцентная рассрочка на 12 месяцев. Стоимость стартует от 3270 рублей за месяц, если вы передумали учиться, возврат средств будет произведен за вычетом уже посещенных уроков.

Как видно, только школа программирования Кодди и Алгоритмика дают возможность получения налогового вычета. При этом в Кодди можно платить поштучно и цена за групповой формат – самая низкая, а вот Реботика отличается наличием удобной рассрочки на приобретение курса.

Какие подарки и бонусы дают разные онлайн-сервисы

Раздумывая, что выбрать из платформ - Кодди школа, Алгоритмика или Реботика, хочется получить не только качественный платный курс, но и полезный бесплатный контент. С его помощью ребенок может прокачивать знания в свободное время или поддерживать свой интерес к обучению. Вот чем готовы удивлять три площадки:

Международная школа программирования для детей Coddy выдает именной сертификат после завершения обучения. Поскольку учеба здесь основана на формате достижений, ребенок может накапливать бонусы и затем обменивать их на подарки от школы (фирменные браслеты, стикер-паки, блокноты, толстовки, рюкзаки и др.). Также здесь можно взять бесплатную консультацию по выбору курса. Еще один важный нюанс: оплачивая обучение в Кодди, вы помогаете детям из детских домов и с ограниченными возможностями.

В Алгоритмике после обучения ребенок получит электронный сертификат. Бесплатно доступна онлайн-консультация по подбору программы для ребенка. А еще здесь есть сообщество по интересам, где ребенок может делиться своими успехами и набирать опыта у других учеников.

У школы Rebotica после прохождения полноценного курса выдается диплом о подтверждении знаний. Бесплатно доступен один пробный урок, а еще ребенок получит первую зарплату за свой выполненный проект уже в ходе обучения. Также школа предлагает бесплатно поучаствовать в онлайн-лагере «Смена приключений», где можно узнать больше о профессиях сферы IT – доступ будет бесплатным по промокоду.

Что ж, все три компании готовы активно баловать своих клиентов приятными бесплатными бонусами. Больше всех их предлагается в Кодди, поскольку ребенок получит реальные призы за свою успеваемость. А вот первая реальная зарплата ждет ученика только в Реботике.

Сравниваем преподавательский состав у сайтов

От уровня знаний педагога и его умения заинтересовать ребенка, найти к нему подход и поддержать интерес зависит итоговая результативность обучения. Предлагаем вам узнать, какие преподаватели работают в каждой из школ и в чем будет разница между ними:

Команда школы Кодди – это настоящие реформаторы, которые любят получать реальный опыт и делиться им. Сюда отбирают по строгим критериям, все педагоги имеют собственную практику и выполненные проекты, а также опыт работы в крупнейших компаниях.

В Алгоритмике работают только специалисты с педагогическими и психологическими навыками, методистами являются кандидаты наук с реальным опытом работы на международном рынке.

Специалисты Реботики – настоящие профессионалы своего дела. Все они имеют опыт работы и являются ведущими сотрудниками крупных компаний, либо основателями собственных успешных проектов.

Как мы видим, в качестве педагогов можно не сомневаться: Реботика, Coddy или Алгоритмика для дошкольников и подростков точно подойдут для получения хорошей теоретической и практической базы под формирование будущей перспективной профессии.

Что делать, если не получается посетить очередной урок

Болезнь, личные обстоятельства – по разным причинам у школьника может не быть возможности поучаствовать в очередном вебинаре или лекции. Как быть в этом случае и предусматривают ли компании Алгоритмика, Coddy или Rebotica возможность двигать свои занятия, вы узнаете прямо сейчас:

В школе Coddy без проблем вам перенесут или отменят предстоящий урок, если вы предупредите об этом минимум за 6 часов до его начала. Если же школьник не появится на занятии без уведомления, оно будет считаться проведенным. Однако, если занятие не получилось посетить по уважительной причине, можно обратиться в поддержку и вам могут его восстановить.

У компании Алгоритмика пропущенный урок всегда сохраняется в личном кабинете в виде записи, а после просмотра можно задать вопросы педагогу. Поскольку это групповое обучение, то перенос занятий не предполагается.

В Реботике можно переносить или отменить урок бесплатно за 8 часов до начала. Количество переносов занятий – не больше 5 за месяц, а отмен уроков – не больше 3 за месяц. Также можно оформить приостановку занятий на срок до 1 месяца по личным обстоятельствам.

Итак, сравнивая платформы для дошкольного образования детей, а также для школьников, отметим: у Кодди перенести урок проще всего, нет ограничений по количеству переносов. На втором месте – Реботика, где есть отмены и переносы с ограничениями. А Алоритмика же удобна тем, что любой урок всегда можно просто просмотреть позже.

Все плюсы и минусы школ: опираемся на отзывы клиентов

Многие родители, проводя сравнение школ по программированию, предпочитают опираться на отзывы тех, кто уже имел дело с той или иной компанией. Для вашего удобства мы проанализировали отзывы учеников каждой из трех платформ, и выделили ключевые достоинства и недостатки каждой площадки.

О плюсах и минусах Кодди

Coddy - школа программирования для детей, о которой из плюсов ученики отмечают большой выбор курсов на актуальные темы, бонусная система мотивации с настоящими призами и быстрое реагирование преподавателей на все сложные вопросы. Из минусов же упоминалось то, что не всегда удобно проходить уроки на разных платформах.

Достоинства и недостатки Алгоритмики

У компании Алгоритмика, программирование и математика в которой очень нравятся детям, среди плюсов было отмечено наличие большого количества разных практических заданий и возможность вместо переносов смотреть записи занятий в личном кабинете. Среди недостатков – нет поштучной оплаты за уроки, только пакеты от 4 занятий.

Преимущества и недостатки Реботики

Если же говорить о платформе Rebotica, среди ее достоинств ученики выделили получение ребенком его первой зарплаты за проект и наличие рассрочки для оплаты сроком на целый год. А вот из минусов чаще всего упоминалось отсутствие возможности оформить налоговый вычет, чтобы вернуть часть суммы.

Поскольку отзывы всегда носят субъективный характер, не стоит ориентироваться только на них, выбирая для своего чада обучение с нуля. Одним родителям будет критичнее, как проходит обучение, для других же решающим фактором станет цена или наличие у школы образовательной лицензии. Сравните, почему их выбирают – и сделайте свой собственный выбор школы.

Какая онлайн школа лучше для программирования: сравним в коротком формате

Всего за пару минут при помощи этой таблицы вы сможете узнать отличительные нюансы всех площадок и определиться с выбором идеальной школы для вашего ребенка, где помогут освоить профессию, которая в будущем станет перспективной базой для развития карьеры.

Есть ли пробные занятия у компаний

Поскольку сложно сразу оценить, как будет проходить онлайн-образование и понравится ли ребенку учеба, отличный вариант – взять пробный урок для знакомства со школой. Мы выяснили, предоставляют ли три лидера дистанционного образования такую возможность:

В компании Кодди, если вы хотите ее протестировать, предлагается оплатить одно базовое занятие без покупки абонемента. Также здесь есть online-консультация, во время которой специалист погрузит вас во все особенности школы и обучения.

В Алгоритмике вам предложат оформить для знакомства бесплатную онлайн-консультацию с подробной презентацией курса, подбором группы с учетом уровня знаний ребенка, и с учетом всех имеющихся акций и скидок.

В компании Реботика можно оформить один пробный урок, заполнив для этого мини-форму на сайте. На данном уроке ребенку помогут подобрать актуальное для него направление и заодно расскажут о всех фишках платформы.

Что ж, тестовое занятие есть только у платформы Rebotica. Зато в двух других школах вам предоставят развернутые консультации и помогут до мелочей разобраться, насколько вашему ребенку будет интересно обучаться.

Выбираем обучение для детей в Coddy

Выбираем обучение для детей в Алгоритмика

Выбираем обучение для детей в Rebotica

Можно ли заплатить меньше без потери качества

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