Займер, еКапуста или Манимен: что лучше, если вы ищете выгодные займы онлайн на карту

Микрозайм без отказа – выгодное решение, если финансовая ситуация застала врасплох. Важно довериться проверенной компании: Займер, еКапуста или Манимен - что лучше и где оформить займы онлайн на карту окажется привлекательнее, попробуем разобраться в нашем обзоре.

Полезная информация о компаниях

Начнем обзор с вводной информации о том, чем примечательны три крупные микрофинансовые организации – Займер, еКапуста или Манимен:

еКапуста – микрофинансовая компания «Русинтерфинанс», действующая уже 11 лет на рынке РФ. Сервисом успешно воспользовались более 9 млн клиентов, компания имеет лицензию и зачислена в госреестр МФО. Из ее главных достоинств – доступность займов по всей России и круглосуточный прием заявок.

MoneyMan – площадка, работающая с 2012-го года и отличающаяся авторской anti-fraud-системой на сайте для пресечения нелегальных операций. Компания имеет гослицензию, один из наивысших рейтингов по подсчетам агентства «Эксперт», а займы здесь получили свыше 8 млн человек.

Займер – робот онлайн-займов, полностью автоматизированный сервис, оценивающий заявки пользователей по 1800 параметрам за считанные секунды. Компания работает с 2013 года и входит в госреестр МФО, ежедневно здесь одобряют около тысячи заявок. При этом заявки принимаются круглосуточно и без выходных.

Уже здесь можно сделать вывод: поскольку все три организации входят в госреестр, получится оформлять займы на карту без отказа без каких-либо неоправданных комиссий и дополнительных условий. Всё будет прописано в договоре согласно действующему законодательству.

О самом главном: какой микрозайм можно получить

Начнем наш обзор с анализа того, как много средств и надолго ли готов выдать каждый сервис - eKapusta или Манимен, или Займер:

На площадке еКапуста вас ждет от 100р до 30 000р, на период от 7 до 21 суток. Ставка – 0.99% в сутки.

МаниМен выдает от 1500р до 100 000р, длительностью от 5 до 126 суток. Важно: от 15 тысяч получится взять лишь со 2-го займа, а на период от 33 суток можно брать только от 30500р. Ставка – от 0,8% в день.

У Займер вас ждет 2-30 тыс. руб. на период до 21 суток. Ставка – 1% ежедневно.

Итак, самый крупный лимит - в Манимен, но зато у конкурентов нет ограничений по объему первого займа. Отметим также, сколько времени уходит на организационные моменты. В еКапуста от момента создания вашего профиля до получения средств уйдет около 10 минут, в МаниМен – 10 минут на онлайн-заявку и 1 минута на получение ответа, в Займер – около пяти минут на заявку и 4 минуты на решение.

Какие параметры предъявляются к заемщикам + документы

Займер, еКапуста или Манимен - что лучше, нужно сравнить и по тем параметрам, которые каждая микрофинансовая организация предъявляет к своему будущему пользователю:

На eKapusta нужно быть совершеннолетним гражданином России, иметь паспорт РФ и актуальный номер мобильного телефона.

В МаниМен требуется быть гражданином России до 70-ти лет, иметь паспорт + СНИЛС и сотовый.

Для того, чтобы оформить займы онлайн на карту в Займер, нужно быть совершеннолетним гражданином РФ, иметь паспорт и номер мобильного.

В этом пункте сравнение показывает: в Манимен придется вооружиться не только паспортом, но еще и СНИЛС, а также здесь ограничена верхняя возрастная планка. А вот в еКапуста и Zaymer хватит одного паспорта, и ограничения по верхней возрастной планке отсутствуют.

Заметим: во всех 3х организациях возможно оформлять мгновенные займы даже с испорченной кредитной историей и даже без нее: более того, при помощи микрозаймов вы можете эффективно улучшить свою кредитную историю, оформляя небольшие суммы на короткие сроки, и вовремя их возвращая. Но не забывайте о том, что любая МФО оставляет за собой право отказать клиенту в выдаче займа по разным параметрам, заявка обычно отклоняется без указания причины.

Как забрать требуемую сумму и вернуть задолженность

Присматривая для себя, где взять микрозайм без отказа – на платформе Займер, еКапуста либо Манимен, обязательно предварительно узнайте, какими способами выдаются финансы, и как их можно затем возвращать – мы собрали для вас актуальную информацию:

В МФО eKapusta заказать заем можно на карточки Visa, Master Card/Maestro, МИР, либо оформить заявку на электронные кошельки ЮMoney, QIWI, либо переводом в системе Contact. Для закрытия задолженности также предложены разные варианты: картой online, в терминалах либо через кошельки ЮMoney и QIWI, в пунктах системы Contact, при помощи банковского перевода, сервиса Единая Касса в интернет-банках, в Евросети, Связном и др.

Если сделать выбор в пользу МаниМен, тут средства перечисляют на карточку, банковский счет и наличкой по системе Contact. Погашение доступно карточкой online, кошельками QIWI либо Элекснет, через терминалы QIWI, Элекснет и МКБ, через Contact, либо банковским переводом.

На площадке Zaymer доступны следующие варианты получения: на именную банковскую карточку, на банковский счет либо на кошелек ЮMoney. Касаемо возврата средств, сделать это можно картой на сайте, через терминалы QIWI, по банковскому счету, при помощи электронного кошелька ЮMoney, через мобильный банк Сбербанка, МКБ, по системе Contact, в точках Связной, Ноу-Хау, Элекснет.

Очевидно, что в еКапуста вариантов получения финансов чуть больше, а по количеству вариантов, как можно оплачивать задолженность, компании в целом похожи.

Первый займ: есть ли дополнительные привилегии

Только планируя стать клиентом в компании Zaymer, eKapusta либо Манимен, заранее узнайте о том, можно ли будет воспользоваться какими-то бонусными условиями, собираясь взять микрозайм без процентов первый раз – давайте разбираться, возможно ли это:

На сайте еКапуста первым займом можно воспользоваться абсолютно бесплатно – при условии возврата суммы в срок. Доступные варианты - от 100р до 30 000р, на период от 7 до 21 суток.

На платформе MoneyMan для первого займа на период не дольше 15 дней можно воспользоваться акцией «Первый займ – бесплатно». Суммой можно воспользоваться по ставке 0% только при условии возврата в срок. Для первого займа доступно от 1500 до 15 тысяч на период до 15 дней.

Первый займ под 0% доступен и в МФО Займер – при условии возврата в срок. Взять можно 2-30 тыс. руб. на период до 21 суток.

Можно смело сказать, что новые клиенты выгодно смогут оформить деньги в долг на карту срочно в любой из трех микрокредитных организаций, не переплатив при этом ни рубля – главное, вернуть сумму к положенной дате.

Полезные бонусы и программы лояльности

Тем, кто любит экономить на максимум, точно пригодится эта информация – мы узнали, есть ли в МФО еКапуста, Займер или Манимен дополнительные привилегии:

У еКапуста можно стать участником реферальной программы и получить до 500р на счет за каждого приглашенного друга, который тоже оформит займ. А еще фирма приветливо относится к постоянным клиентам и может увеличивать максимально доступную сумму. Также в этой МФО можно пользоваться купонами от агрегатора BeriBuy – с ними получится снизить ставку или получить бонусную сумму к одобренной.

Интересная программа есть в Money man: погашая займы без нарушения сроков, либо публикуя отзывы о фирме, вы заработаете бонусы на свой счет. Накопленные бонусы тратятся на закрытие % по займу, продление периода займа. Еще проводится акция «Прощение долга» (открывается только для выборочных клиентов) и возможность пользоваться скидочными купонами от BeriBuy.

В компании Займер есть выгодные моменты для постоянных клиентов в виде автоматического повышения лимита после успешно погашенного займа. Возможна и активация промокодов от BeriBuy для получения персональных условий.

Очевидно, что из трех компаний – MoneyMan, еКапуста или Займер, именно первая является лидером по количеству предлагаемых бонусов и скидок.

Главные плюсы и минусы МФО

Для вашего удобства мы проанализировали отзывы множества реальных пользователей и собрали информацию о достоинствах и недостатках: это поможет вам определиться, что лучше - еКапуста или Займер, либо Манимен:

Из плюсов сайта еКапуста отмечают моментальное одобрение займов, не нужно иметь банковскую карту (много других способов получения денег), доступность сайта для всей России. Из минусов – чрезмерная навязчивость менеджеров в случае, если вы допустили просрочку по платежу.

Из достоинств сервиса Манимен пользователи называют выгодную бонусную программу, большую сумму лимита (до 100 тысяч) и быстрое одобрение. Среди недостатков – кроме паспорта, понадобится еще и СНИЛС.

Среди достоинств платформы Займер выделяют возможность взять первый займ под 0%, а среди минусов – возникают технические проблемы с другими вариантами получения средств, кроме карты (например, на кошелек ЮMoney).

Подобные оценки всегда носят субъективный характер, поэтому не стоит ориентироваться при выборе на них, как на основной критерий.

Возможности и условия досрочного погашения

Если ваши финансовые возможности позволяют заплатить займ раньше срока – это выгодная возможность сэкономить на процентах. Давайте разбираться, есть ли в 3х МФО подобная функция:

Возможность раннего погашения в еКапуста имеется – вам лишь нужно воспользоваться формой обратной связи на сайте, либо написать на официальную почту.

В МаниМен досрочно разрешается гасить займ при пользовании им хотя бы от 2х суток – это можно сделать прямо в своем профиле. Погашение возможно как полное, так и частями. Если же произвести досрочное гашение в первые два дня, это приведет к блокировке на сайте – вы не сможете в ближайшие 30 дней получить новые займы.

На сайте Zaymer досрочное погашение возможно при обращении к специалисту по телефону или через электронную почту, условия подбираются индивидуально.

Итак, сравнивая, что лучше - Займер или Манимен, либо еКапуста, ответ очевиден: только в МаниМен досрочное гашение доступно самостоятельно, не обращаясь к представителю МФО. Но зато имеются требования и риск блокировки, если гасить сумму в первые двое суток.

Функция продления займов

Не всегда можно точно предугадать свои финансовые возможности. В связи с этим, выбирая, где взять микрокредит на карту через интернет, не выходя из дома, обязательно заранее разберитесь, будет ли возможность перенести дату выплаты:

В еКапуста можно изменить дату возврата, продлив ваш текущий займ. Достаточно выбрать нужный срок и оплатить проценты. Продление оформить можно в любой момент.

В МаниМен продление имеется – на срок до 60-ти дней. Эта услуга платная (ее можно закрыть бонусами).

На сервисе Займер продление допускается только на тот срок, на который вы изначально взяли сумму. Максимально один и тот же заем допускается продлять не более пяти раз.

Сравнивая, что лучше - Zaymer или Манимен, или же еКапуста, заметно: в еКапуста продление доступно бесплатно и в любой момент. В Манимен придется за это заплатить, а в Займере есть ограничения по срокам и количеству продлений.

Всё о просрочке: что будет, если не платить вовремя

Если случилось так, что назначенная дата настала, а вы не внесли платеж – компания посчитает это за просрочку. Разберемся, что будет, и какие штрафы будут назначаться:

На сервисе еКапуста за каждые сутки просрочки будет набегать 0,99% в день - до момента полного закрытия займа.

В МаниМен начнет начисляться неустойка на объем основного займа (20-40% годовых) + % по основному долгу (1% ежедневно).

У Zaymer при невнесении денег вовремя будут ежедневно начисляться % по вашей ставке + пеня 20% годовых.

Что ж, в еКапуста обстоятельства на случай просрочки немного лояльнее. Важный момент: любая просрочка автоматом уходит в Бюро кредитных историй и в дальнейшем может негативно повлиять на оформление следующих займов. Не затягивайте с платежами, планируя оформлять безотказный займ на карту без проверок – пользуйтесь продлением займа, если понимаете, что не успеваете внести нужную сумму в срок.

Сравниваем наглядно, какие займы дают без отказа

Чтобы сэкономить ваше время, мы собрали главную информацию в обзорную таблицу. Изучите ее и сможете быстро подобрать микрозаймы, которые дадут одобрение сто процентов.

Выбираем микрозайм в еКапуста

Выбираем микрозайм в Займер

Выбираем микрозайм в Манимен

Ваша дополнительная экономия – используем промокоды

Итак, мы в деталях выяснили, как и где срочно взять деньги без отказа, без проверки и практически мгновенно. Безопасная площадка агрегатор-промокодов БериБай поможет за пару кликов подобрать купон для любой из компаний - eKapusta или Zaymer, либо Манимен. Воспользуйтесь промокодом при подаче заявки на заем и забирайте требуемые средства на персональных условиях.