Заказ продуктов на дом в Перекрестке: комфортная доставка без переплат

В сутках всего 24 часа, поэтому каждая минута свободного времени на счету! Вместо долгих походов по магазинам хочется уделить время близким, побаловать себя домашним уходом, заняться спортом или саморазвитием. Перекрёсток Впрок – доставка продуктов на дом с выгодой и комфортом. Расскажем, какие возможности и преимущества предлагает клиентам курьерская служба российской сети супермаркетов.

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Доставка от магазина «Перекрёсток»: просто, быстро, в нужное время

Часто бывает так, что люди отказываются от заказа еды на дом, так как им просто не хочется весь день ждать курьера. Теперь эта проблема решена!

Интернет-магазин «Перекресток» доставку на дом осуществляет в удобный вам двухчасовой интервал. При оформлении заказа можно запланировать встречу с курьером на:

раннее утро перед началом рабочего дня;

поздний вечер, например, если вы приезжаете домой после 22:00, когда большая часть доставок уже не работает;

даже на время после полуночи: вы точно не останетесь голодными даже вернувшись из поездки или командировки.

Как узнать наличие товара в Перекрестке? Если вы хотите заказать еду и продукцию повседневного спроса домой, то информация об их наличии указывается в самом описании позиции каталога. Планируете совершить покупку в ближайшем магазине? Уточняйте наличие по контактным номерам конкретного филиала сети.

Преимущества доставки от сервиса «Перекрёсток»

Заказ продуктов на дом в Перекрестке действительно удобен для каждого покупателя. Клиентам предлагают:

бесконтактную оплату и доставку: курьер может оставить заказ возле двери;

гарантированное качество продукции: продавец соблюдает условия хранения и принципы товарного соседства пищи, а автомобили компании оборудованы системами поддержания различных температурных режимов;

заботу о пенсионерах и людях с ограниченными возможностями: для них действует бесплатная доставка при покупке от 2000 рублей (для сравнения: стандартный минимум для бесплатной доставки составляет 3000 рублей).

Как заказать продукты домой на Перекресток.ру? Ознакомьтесь с ассортиментом товаров, положите нужные позиции в «Корзину», укажите оптимальные для вас условия оплаты и доставки. Введите контактные данные и отправьте заявку.

А если вы хотите забрать заказ самостоятельно, можете выбрать доставку в инновационные продуктоматы. Там минимальный заказ составляет всего 1000 рублей. Получить покупку можно по номеру из SMS.

Как экономить на онлайн-заказах?

Если вы предпочитаете рациональные покупки, то вам явно стоит знать, какие действуют акции в Перекрестке сегодня. Расскажем обо всех способах и секретах экономии!

Регулярные внутренние акции компании

Чтобы узнать, какие предлагаются скидки в Перекрестке на этой неделе, зайдите на официальный сайт интернет-магазина и откройте раздел «Акции». Там представлены каталоги продукции, которую можно купить намного дешевле. Обязательно обращайте внимание на точные сроки действия каждого спецпредложения.

Кроме того, на сайте часто действуют эксклюзивные акции, например:

«Товар за рубль»: вы можете добавить в «Корзину» определенный продукт за символическую плату.

Сезонные спецпредложения, например, перед Новым Годом, Пасхой, 8 марта и 23 февраля.

Розыгрыши. Выполнив определенные условия (обычно нужно купить товары, участвующие в акции), можно стать обладателем квартиры, дачи, автомобиля, бытовой техники.

Бонусы для новых клиентов

На первый заказ в «Перекрестке» действуют приятные скидки. Условия акции могут меняться. Клиентам предлагают как фиксированный бонус при заказе на определенную сумму, так и возможность бесплатной доставки товаров на дом.

Программа лояльности для постоянных покупателей

Клуб Перекресток – это уникальная программа лояльности для тех, кто любит экономить. Клиентам предоставляются разные виды карт участников:

виртуальная – электронная карта, которая доступна в «Личном кабинете» на сайте и мобильном приложении;

– электронная карта, которая доступна в «Личном кабинете» на сайте и мобильном приложении; дебетовая карта от разных банков – позволяет одновременно оплачивать свои повседневные покупки привычным способом и получать баллы «Перекресток»;

– позволяет одновременно оплачивать свои повседневные покупки привычным способом и получать баллы «Перекресток»; кредитная карта – вы рассчитываетесь за покупки с баланса кредитного лимита или собственных средств и также получаете бонусы.

В зависимости от типа карты вам начисляется разное количество баллов за каждые 10 потраченных рублей. Дополнительные бонусы действуют за покупку «Любимых продуктов», которые нужно отмечать в каталоге специальным значком. Особенные сюрпризы ждут клиентов в день рождения.

Как узнать, сколько баллов на карте Перекресток? Нужно авторизоваться на сайте в разделе «Вход или регистрация» (с помощью смартфона) или установить мобильное приложение «Перекресток Впрок».

Участников программы лояльности также радуют спецпредложения от партнеров магазина! Вы можете накапливать дополнительные баллы при покупке электроники, одежды, косметики, заказе пиццы и т.д. Полный список акций ищите на странице «Партнеры» на сайте интернет-магазина «Перекресток».

Промокоды в Перекресток Впрок: максимальная выгода для вас

Чтобы получать еще больше скидок и подарков, пользуйтесь промокодами для Перекрестка Впрок. Купон – это специальное сочетание букв и/либо цифр, при активации которого клиенту предоставляется определенная привилегия. Поле для ввода кода появится в «Корзине» на сайте магазина после добавления товаров.

Какие преимущества дает активация купона?

Промокод на бесплатную доставку . Позволяет не переплачивать за услугу доставки, даже если вы планируете приобрести товаров на сумму менее 3000 рублей. Часто бонус предоставляется новым клиентам, например, на 3 первых заказа.

. Позволяет не переплачивать за услугу доставки, даже если вы планируете приобрести товаров на сумму менее 3000 рублей. Часто бонус предоставляется новым клиентам, например, на 3 первых заказа. Скидка в процентном соотношении . К примеру, 35 % на продукцию определенного производителя или товары из конкретного каталога.

. К примеру, 35 % на продукцию определенного производителя или товары из конкретного каталога. Скидка в денежном эквиваленте. Допустим, вы экономите 1000 рублей при заказе продукции на 7000 рублей.

Безопасная коллекция промокодов для Перекрестка уже представлена в каталоге BeriBuy. Мы постоянно радуем вас новыми купонами, позволяющими устраивать кулинарные эксперименты и обустраивать уютный быт без ущерба для своего бюджета!