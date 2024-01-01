Уплата налогов — одна из главнейших составляющих любого бизнеса. Несоблюдение требований может повлечь за собой штрафы. Если компания нуждается в надежных и современных решениях для учета и отчетности, обратитесь к фирме Первый ОФД. Она поможет сэкономить время на подключении и управлении всеми необходимыми сервисами, и сконцентрироваться на развитии.

О компании и услугах

Первый ОФД — оператор фискальных данных, являющийся лидером на рынке облачных решений для бизнеса. Платформа предоставляет комплексную помощь для организаций любого масштаба, помогая им упростить и автоматизировать процессы учета и отчетности. Площадка предлагает широкий спектр услуг, включая облачные кассы Первый ОФД, онлайн-кассы, программное обеспечение для электронного документооборота, консультационную поддержку. Также осуществляет Первый ОФД настройки для кассы.

Почти четверть фискальных чеков в России передано и обработано этой платформой. Она завоевала доверие клиентов благодаря своему высокому уровню сервиса и инновационным технологиям. В число ее клиентов входят множество торговых сетей: Fix Price, Билайн, ВКУСВИЛЛ и многие другие. Также ей доверяют представители малого и среднего бизнеса.

Первый ОФД в помощь предпринимателям: