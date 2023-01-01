Осталось совсем немного времени до сдачи экзаменов в школе, а это значит, что настала пора искать проверенную площадку, где специалисты плотно и продуктивно обеспечат подготовку. К счастью, онлайн школа всегда доступна для учащихся – записывайтесь на курсы и готовьтесь на максимальный балл.

Об образовательной платформе

Сервис 100points ru за время работы успел подготовить свыше 130 000 учащихся по всех территории России. Свыше 500 человек получили максимальный балл за предмет, а двое – 300 баллов по всем 3 предметам. Каждый наставник самолично проходят ЕГЭ, чтобы ученики получали актуальные знания по задачам и способам их решения.

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Доступные предметы для выбора

Выбирая в Стобальный Репетитор полугодовые курсы, можно подготовиться к ЕГЭ по школьным дисциплинам как точных наук (математика, физика, химия), так и гуманитарных (обществознание, литература, русский язык) и пр.