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Промокоды Маркет 15 | Сентябрь 2023

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Выбирайте Яндекс Маркет – доставка еды за 15 минут до клиента

Устали долго ждать продукты или нет возможностей сходить в магазин – воспользуйтесь услугами проверенного сервиса быстро и выгодно.

О платформе

Крупнейшая торговая площадка предлагает инновационный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости. Весь ассортимент хранится на локальных складах, что гарантирует пользователям постоянное наличие товаров. Ключевая особенность сервиса – доставка до клиента занимает от 15 минут. А самое главное – перед отправкой представители компании тщательно проверяют качество продукции на предмет целостности и действующего срока годности.

Доступный каталог

На выбор представляется огромный выбор продуктов: овощи, фрукты, сладости, выпечка, молочная продукция, бакалея, полуфабрикаты, а также напитки, готовые блюда, товары для детей и пр. Отдельно стоит отметить и сезонные предложения, где можно встретить: подборку товаров с ценами до 99 рублей, акции на определенные категории и т.д. Вы всегда сможете посмотреть наличие и количество интересующих вас позиций, ведь вся информация на сервисе обновляется в режиме реального времени.

Плюсы для клиентов:

  • Кешбэк в баллах для Яндекс Плюс
  • Минимальная сумма от 100 рублей
  • Регулярные акции и промокоды Яндекс Маркет
  • 15 минут для получения заказов

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