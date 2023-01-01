Промокоды Маркет 15 | Сентябрь 2023
Выбирайте Яндекс Маркет – доставка еды за 15 минут до клиента
Устали долго ждать продукты или нет возможностей сходить в магазин – воспользуйтесь услугами проверенного сервиса быстро и выгодно.
О платформе
Крупнейшая торговая площадка предлагает инновационный сервис доставки продуктов и товаров первой необходимости. Весь ассортимент хранится на локальных складах, что гарантирует пользователям постоянное наличие товаров. Ключевая особенность сервиса – доставка до клиента занимает от 15 минут. А самое главное – перед отправкой представители компании тщательно проверяют качество продукции на предмет целостности и действующего срока годности.
Доступный каталог
На выбор представляется огромный выбор продуктов: овощи, фрукты, сладости, выпечка, молочная продукция, бакалея, полуфабрикаты, а также напитки, готовые блюда, товары для детей и пр. Отдельно стоит отметить и сезонные предложения, где можно встретить: подборку товаров с ценами до 99 рублей, акции на определенные категории и т.д. Вы всегда сможете посмотреть наличие и количество интересующих вас позиций, ведь вся информация на сервисе обновляется в режиме реального времени.
Плюсы для клиентов:
- Кешбэк в баллах для Яндекс Плюс
- Минимальная сумма от 100 рублей
- Регулярные акции и промокоды Яндекс Маркет
- 15 минут для получения заказов
Где искать промокоды Яндекс Маркет 15
Все актуальные и выгодные купоны хранятся на портале промокодов BeriBuy – забирайте для Маркет 15 промокод на первый заказ продуктов и оформите покупку уже сегодня! А еще действует бесплатная доставка при выполнении условий.
Реклама. Информация о рекламодателе по ссылке в карточке акции.
Показать полностью >