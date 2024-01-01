Чтобы стать специалистом в области IT, требуются значительные финансовые вложения на обучение. Платформа предлагает освоить востребованные профессии бесплатно. Это открывает двери в мир IT для всех желающих, а используя промокоды, можно получить еще и дополнительные бонусы.

О компании

Данная школа — это образовательный проект от СБЕРа, который предлагает бесплатное обучение с целью дать людям возможность обучаться программированию с нуля. IT-компании сталкиваются с серьезной нехваткой квалифицированных разработчиков. Эта проблема становится все более актуальной и именно поэтому Школа 21 предлагает курсы программирования.

Как попасть в проект

Чтобы попасть на обучение программированию в Школе 21, вам необходимо пройти несколько этапов вступительных экзаменов, которые помогут выявить ваши способности и готовность к занятиям. Аттестат или диплом об образовании предоставлять не надо:

Первый шаг — это тест, состоящий из двух мини-игр, которые проводятся онлайн и занимают всего 30 минут. Эти игры разработаны для оценки ваших логических и аналитических способностей, а также памяти — ключевых навыков для любого программиста.

Вторым этапом является встреча с командой. После прохождения первого этапа вас ждет встреча с представителями школы, где вы сможете задать все интересующие вас вопросы. Это возможность узнать о программе, условиях поступления и не только.

Третий этап — это интенсивный образовательный процесс. Вас ждет 26-дневный интенсив, который станет погружением в мир программирования. Школа 21 программирования от Сбербанка рекомендует взять отпуск и сосредоточиться на программе, так как вас ожидает работа над 22 проектами, которые помогут вам освоить основные навыки разработки. Этот пробный период — возможность не только научиться программировать, но и понять, насколько вам нравится эта деятельность.

О нюансах зачисления

Учиться ИТ-профессиям можно дистанционно, но для сдачи проектов и экзаменов необходимо личное присутствие. Поступить сюда может любой желающий, достигший 18-летнего возраста, без верхних возрастных ограничений. Для тех, кто хочет начать учебу раньше, достаточно письменного разрешения родителей, что позволяет сдать вступительные испытания с 17 лет.

Не требуется иметь глубокие знания программирования для поступления — это отличная возможность для новичков. Обучение длится от 1,5 до 3 лет, и студенты могут совмещать его с работой, что делает программу гибкой и доступной. При этом ученики получают полную свободу в планировании своего времени, что позволяет им организовывать свои дни по собственному усмотрению. Каждый участник несет ответственность за выполнение своих проектов и проверку работ коллег, развивая тем самым навыки самодисциплины и командной работы.

Установленные дедлайны помогают структурировать учебный процесс, а комфортное рабочее пространство с современными компьютерами и круглосуточно открытый кампус создают идеальные условия для продуктивной работы.

Платформа также предоставляет помощь в трудоустройстве. Каждый участник пройдет обязательную стажировку - 3 месяца. В конце обучения вы получите сертификат Школы 21.