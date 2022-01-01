Промокоды 21 век (21vek.by) | Май 2022
21 vek: интернет-магазин надежной мебели и техники
Покупать технику, велосипеды и даже современные смартфоны в онлайн-магазине очень удобно. Можно сравнить разные модели между собой, определиться с выбором и оформить быструю доставку прямо на дом. В интернет-маркете 21 век вас ждет максимальный ассортимент качественной продукции. А использовав для магазина 21 век промокоды на скидку, вы еще и неплохо сэкономите!
О компании
Более 19 лет интернет-магазин 21 век предлагает покупателям свыше 800 тысяч товаров из области бытовой техники и мебели, а также товаров для дома. Оформить заказ можно круглосуточно, в магазине ежедневно обновляется актуальная информация о каждом товаре. Покупатели также могут заказать установку, настройку и постгарантийное обслуживание любой купленной техники.
В ассортименте компании представлена следующая продукция:
- Велосипеды
- Газонокосилки, товары для дачи
- Холодильники, телевизоры, пылесосы
- Смартфоны
- Диваны, матрасы, шкафы, котлы
В топе продаж онлайн-маркета сегодня – смартфон Samsung Galaxy A03 с объемом памяти 32 Гб и 8-мегапиксельной фронтальной камерой для качественных снимков.
Бонусная программа магазина
Любой покупатель может стать участником бонусной программы от компании 21vek. Достаточно зарегистрироваться на сайте и получить свой первый заказ, чтобы участие в программе активировалось. За все совершаемые покупки вам начисляются бонусные баллы, которые можно отслеживать в личном кабинете. Накопленными баллами можно оплатить до 30% стоимости следующих ваших покупок, при этом бонусы можно использовать совместно с промокодами или при покупке акционных товаров – тем самым увеличивая свою экономию до максимума!
Простой способ экономии – применяем промокод 21vek.by
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