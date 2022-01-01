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Промокоды 28bit.ru | Август 2022

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28 бит: интернет-магазин ПК и составляющих

Компьютер – важная вещь не только в офисе, но и дома. Выбирая надежные периферийные устройства и комплектующие для вашего ПК, вы обеспечиваете ему максимальную производительность!

О компании

28bit - магазин компьютеров и комплектующих, работающий с 2008 года. Здесь представлены только официальные товары с гарантией от производителя до 3 лет. Организация осуществляет быструю доставку по всей территории МО.

В ассортименте онлайн-маркета представлены:

  • Корпуса и блоки питания
  • Материнские платы, процессоры
  • Видеокарты, диски SSD и HDD
  • ПК в сборке, гарнитура, периферия и др.

28 бит интернет-магазин

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