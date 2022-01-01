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О компании
28bit - магазин компьютеров и комплектующих, работающий с 2008 года. Здесь представлены только официальные товары с гарантией от производителя до 3 лет. Организация осуществляет быструю доставку по всей территории МО.
В ассортименте онлайн-маркета представлены:
- Корпуса и блоки питания
- Материнские платы, процессоры
- Видеокарты, диски SSD и HDD
- ПК в сборке, гарнитура, периферия и др.
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