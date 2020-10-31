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Промокоды 2 Берега | Ноябрь 2020

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О доставке 2 Berega

Сеть доставки 2 Берега работает в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Казани и многих других городах.

 

Здесь разнообразное меню. Можно заказать все: от пиццы до бургеров.


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От других компания отличаются быстрой доставкой. Например, в большинство районов Санкт-Петербурга еда приезжает за время от 30 минут. Быстрее, чем, если бы вы готовили сами.

 

 

 

Если вы оформляете большой заказ, времени на его приготовление и доставку, разумеется, уйдет больше. Однако компания 2 Берега даже при самых крупных покупках не задерживается больше 90 минут. Форс-мажоры тоже возможны, но это уже не зависит от поваров и курьеров.

 

Оплатить покупку можно непосредственно на сайте или же отдать наличные курьеру. Необходимая сумма заказа – 450 рублей со всеми скидками и акциями включительно. Сама доставка не оплачивается.

 

Сеть работает круглосуточно. В любое время дня и ночи вы можете полакомиться любимыми блюдами.


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Действует бонусная система. Приобретите карту и сможете скопить на своем счете баллы. Ими оплачивается от 50 до 90% всей суммы заказа.

 

 

 

Как получить промокод 2 берега?

 

Есть несколько ступенек бонусной программы. На самой высокой из них вы получаете 25% бонусов без учета промокода 2 Берега. Утром, днем и ночью действуют акции, но чтобы их получить вам потребуется в 2 берега промокод на скидку.

 

На сайте есть несколько постоянных промокодов:

 

  • Скидка в 10% в день рождения. Введите код при оформлении, а затем покажите документ курьеру;

  • Подарок к заказу от 850 рублей. Доставка делает большую скидку, либо просто отдает тебе одно блюдо бесплатно;

  • Ночью в будни каждое второе блюдо со скидкой в 50%;

  • В середине недели с 10:00 до 16:00 каждая вторая позиция в чеке за 99 рублей;

  • При покупке 3, 4 или 5 пиццы скидка 30, 40 и 50% соответственно.

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Как получить промокод 2 берега?

 

 

Где получить информацию обо всех этих промокодах два берега? На сайте БериБай. Здесь мы собираем все акции и распродажи, рассказываем о скидках на КиберПонедельник и во время Черной Пятницы.

 

Найдите необходимый вам код купона, скопируйте его, зайдите на сайт и введите набор цифр или букв уже при оформлении заказа. Если все прошло верно, страница обновится и итоговая сумма станет меньше.


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Как получить кэшбэк в 2 Берега?

 

 

Здесь же при каждом заказе вы можете получить кэшбэк в размере нескольких процентов. Для этого нужно выполнить пару простых действий.

 

Сначала найдите ссылку в верхней части страницы. Пройдите по ней на сайт. Выберите товары и оформите заказ. Важно, чтобы на момент перехода в вашей корзине еще ничего не было. Иначе кэшбэк может не засчитаться.

 

 

После завершения доставки на ваш бонусный счет придут реальные деньги. Выведите любым удобным способом и тратьте их, как вам угодно. Например, снова оформите заказ в компании 2 Берега.


 

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