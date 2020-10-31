Промокоды 2 Берега | Ноябрь 2020
О доставке 2 Berega
Сеть доставки 2 Берега работает в Санкт-Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Казани и многих других городах.
Здесь разнообразное меню. Можно заказать все: от пиццы до бургеров.
От других компания отличаются быстрой доставкой. Например, в большинство районов Санкт-Петербурга еда приезжает за время от 30 минут. Быстрее, чем, если бы вы готовили сами.
Если вы оформляете большой заказ, времени на его приготовление и доставку, разумеется, уйдет больше. Однако компания 2 Берега даже при самых крупных покупках не задерживается больше 90 минут. Форс-мажоры тоже возможны, но это уже не зависит от поваров и курьеров.
Оплатить покупку можно непосредственно на сайте или же отдать наличные курьеру. Необходимая сумма заказа – 450 рублей со всеми скидками и акциями включительно. Сама доставка не оплачивается.
Сеть работает круглосуточно. В любое время дня и ночи вы можете полакомиться любимыми блюдами.
Действует бонусная система. Приобретите карту и сможете скопить на своем счете баллы. Ими оплачивается от 50 до 90% всей суммы заказа.
Как получить промокод 2 берега?
Есть несколько ступенек бонусной программы. На самой высокой из них вы получаете 25% бонусов без учета промокода 2 Берега. Утром, днем и ночью действуют акции, но чтобы их получить вам потребуется в 2 берега промокод на скидку.
На сайте есть несколько постоянных промокодов:
- Скидка в 10% в день рождения. Введите код при оформлении, а затем покажите документ курьеру;
- Подарок к заказу от 850 рублей. Доставка делает большую скидку, либо просто отдает тебе одно блюдо бесплатно;
- Ночью в будни каждое второе блюдо со скидкой в 50%;
- В середине недели с 10:00 до 16:00 каждая вторая позиция в чеке за 99 рублей;
- При покупке 3, 4 или 5 пиццы скидка 30, 40 и 50% соответственно.
Как получить промокод 2 берега?
Где получить информацию обо всех этих промокодах два берега? На сайте БериБай. Здесь мы собираем все акции и распродажи, рассказываем о скидках на КиберПонедельник и во время Черной Пятницы.
Найдите необходимый вам код купона, скопируйте его, зайдите на сайт и введите набор цифр или букв уже при оформлении заказа. Если все прошло верно, страница обновится и итоговая сумма станет меньше.
Как получить кэшбэк в 2 Берега?
Здесь же при каждом заказе вы можете получить кэшбэк в размере нескольких процентов. Для этого нужно выполнить пару простых действий.
Сначала найдите ссылку в верхней части страницы. Пройдите по ней на сайт. Выберите товары и оформите заказ. Важно, чтобы на момент перехода в вашей корзине еще ничего не было. Иначе кэшбэк может не засчитаться.
После завершения доставки на ваш бонусный счет придут реальные деньги. Выведите любым удобным способом и тратьте их, как вам угодно. Например, снова оформите заказ в компании 2 Берега.
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