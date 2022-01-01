Оптическое оборудование широко применяется как в лабораториях для различных исследований, так и в домашних условиях – для наблюдения за созвездиями, изучения мелких деталей и запчастей и др. Лучшие варианты и модели техники из оптической сферы способен предложить интернет-магазин оптики 4 глаза.

О компании

Четыре глаза – интернет-магазин оптических приборов, входящий в состав компании «Левенгук». Магазин сотрудничает только с передовыми производителями и поможет с выбором оптики, подходящей и для работы, и для активного отдыха. Также здесь можно заказать и различные аксессуары (фильтры, искатели, окуляры и др.). В магазине легко получится подобрать товары как для научных и учебных целей, так и в качестве оригинального презента любителям звездного неба или любопытных исследований.

В ассортименте маркета представлен огромный выбор товаров как для любителей, так и для профессионалов:

Теле- и микроскопы

Прицелы, приборы ночного видения

Лупы и зрительные трубки

Дальномеры на лазерной основе

Если говорить о лидерах продаж, сегодня это телескоп Levenhuk LabZZ T1 с пожизненной гарантией и 25-40-кратным увеличением. Из детской оптики чаще всего приобретают настольный телескоп Levenhuk LabZZ D1 – удобный инструмент вращается на 360 градусов, позволяя смотреть на предметы под любым углом. Оба товара предлагаются с выгодными скидками!

Выгодные условия покупки и доставки

Интернет-магазин 4glaza ru заботится о своих покупателях, предлагая регулярные акции и распродажи. Также оптическое оборудование можно приобрести в рассрочку на срок до 12 месяцев – прямо в корзине магазина можно выбрать соответствующий способ оплаты PayLate. Пройдя короткую регистрацию и получив одобрение, вы сможете купить любой телескоп или микроскоп в рассрочку на самых выгодных условиях!

Получить свой заказ можно самовывозом, курьерской доставкой, транспортными компаниями СДЭК, ПЭК, Деловые линии или DHL, а также Почтой России. Стоимость доставки зависит от региона.