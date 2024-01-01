доставка действует только в пределах МКАД. За пределы МКАД стоимость доставки - 800 руб + каждый 1 км - 40 руб от МКАД.

Для участия в акции необходимо приобрести комплект шин или дисков (не менее 4 шт.). Бесплатная ... Подробнее > доставка действует только в пределах МКАД. За пределы МКАД стоимость доставки - 800 руб + каждый 1 км - 40 руб от МКАД. Скрыть

гарантийное обслуживание сроком на один год. Это дополнение к стандартным гарантийным условиям производителей.

Покупатели в сети шинных центров «4 Колеса» вместе с чеком получают талон на расширенное ... Подробнее > гарантийное обслуживание сроком на один год. Это дополнение к стандартным гарантийным условиям производителей. Скрыть

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