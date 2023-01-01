Приобретение любой бытовой техники и электроники требует особого внимания. Помимо высоких требований к качеству, магазин также должен обеспечивать гарантии обслуживания и сервисной поддержки. Посетите 5element.by – интернет-магазин розничной продажи по самым выгодным ценам, который не только представляет огромный ассортимент, но и предлагает сервис высочайшего уровня и оперативную доставку заказов.

О магазине

«5 элемент» считается экспертом в области техники и электроники с историей существования более 25 лет в Беларуси. Начиная с открытия одного розничного магазина в Минске, сеть активно развивается во всех крупных городах республики. На сегодняшний день структура компании колоссальна:

свыше 70 точек розничных продаж в 40 городах Беларуси;

суммарная торговая площадь достигает более 60 000 м 2 ;

; около 3 000 сотрудников;

каталог товаров насчитывает 20 000 различных наименований.

5 element - интернет-магазин, который является многократным победителем фестиваля «Выбор Года» и регулярно отмечается Министерством торговли Республики Беларусь.

Ассортимент товаров

5 элемент интернет-магазин электроники в Беларуси предлагает огромное количество техники. В одном месте собраны все товары, которые могут понадобиться в повседневной жизни:

Смартфоны и гаджеты;

Телевизоры и видеоаппаратура;

Ноутбуки и компьютерная периферия;

Приспособления для кухни, красоты и здоровья;

Все для дома, дачи и строительства;

Аксессуары для авто;

Все для спорта и хобби и т.д.

Преимущества для покупателей

Совершайте ваши покупки онлайн и получите массу преимуществ: