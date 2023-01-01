Промокоды 5 элемент | Январь 2023
5-ый элемент: интернет-магазин бытовой техники
Приобретение любой бытовой техники и электроники требует особого внимания. Помимо высоких требований к качеству, магазин также должен обеспечивать гарантии обслуживания и сервисной поддержки. Посетите 5element.by – интернет-магазин розничной продажи по самым выгодным ценам, который не только представляет огромный ассортимент, но и предлагает сервис высочайшего уровня и оперативную доставку заказов.
О магазине
«5 элемент» считается экспертом в области техники и электроники с историей существования более 25 лет в Беларуси. Начиная с открытия одного розничного магазина в Минске, сеть активно развивается во всех крупных городах республики. На сегодняшний день структура компании колоссальна:
- свыше 70 точек розничных продаж в 40 городах Беларуси;
- суммарная торговая площадь достигает более 60 000 м2;
- около 3 000 сотрудников;
- каталог товаров насчитывает 20 000 различных наименований.
5 element - интернет-магазин, который является многократным победителем фестиваля «Выбор Года» и регулярно отмечается Министерством торговли Республики Беларусь.
Ассортимент товаров
5 элемент интернет-магазин электроники в Беларуси предлагает огромное количество техники. В одном месте собраны все товары, которые могут понадобиться в повседневной жизни:
- Смартфоны и гаджеты;
- Телевизоры и видеоаппаратура;
- Ноутбуки и компьютерная периферия;
- Приспособления для кухни, красоты и здоровья;
- Все для дома, дачи и строительства;
- Аксессуары для авто;
- Все для спорта и хобби и т.д.
Преимущества для покупателей
Совершайте ваши покупки онлайн и получите массу преимуществ:
- Постоянно действующие акции и скидки ежедневно на 100+ товаров. В год действует более 2 000 акций;
- Выгодная программа лояльности с бонусами, которые можно потратить на следующие покупки;
- Поддержка клиентов в режиме 24/7;
- Прием заказов без выходных всю неделю;
- Доступна оплата рассрочкой до 24 месяцев картами «Халва», «Карта покупок», «Магнит», наличный расчет или безналичный расчет.
Ваша скидка на покупки – используйте промокоды 5 элемент
Проверенный агрегатор промокодов BeriBuy предлагает вам уникальную возможность сэкономить на покупке, применив действующий промокод на заказ. Спешите забрать свои 5 элемент промокоды на скидку уже на сайте – они активны и доступны для применения уже сейчас. Просто укажите промокод в корзине, чтобы насладиться всей экономией!
Показать полностью >