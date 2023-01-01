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Промокоды 5 элемент | Январь 2023

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5-ый элемент: интернет-магазин бытовой техники

Приобретение любой бытовой техники и электроники требует особого внимания. Помимо высоких требований к качеству, магазин также должен обеспечивать гарантии обслуживания и сервисной поддержки. Посетите 5element.by – интернет-магазин розничной продажи по самым выгодным ценам, который не только представляет огромный ассортимент, но и предлагает сервис высочайшего уровня и оперативную доставку заказов.

О магазине

«5 элемент» считается экспертом в области техники и электроники с историей существования более 25 лет в Беларуси. Начиная с открытия одного розничного магазина в Минске, сеть активно развивается во всех крупных городах республики. На сегодняшний день структура компании колоссальна:

  • свыше 70 точек розничных продаж в 40 городах Беларуси;
  • суммарная торговая площадь достигает более 60 000 м2;
  • около 3 000 сотрудников;
  • каталог товаров насчитывает 20 000 различных наименований.

5элемент.by интернет-магазин

5 element - интернет-магазин, который является многократным победителем фестиваля «Выбор Года» и регулярно отмечается Министерством торговли Республики Беларусь.

Ассортимент товаров

5 элемент интернет-магазин электроники в Беларуси предлагает огромное количество техники. В одном месте собраны все товары, которые могут понадобиться в повседневной жизни:

  • Смартфоны и гаджеты;
  • Телевизоры и видеоаппаратура;
  • Ноутбуки и компьютерная периферия;
  • Приспособления для кухни, красоты и здоровья;
  • Все для дома, дачи и строительства;
  • Аксессуары для авто;
  • Все для спорта и хобби и т.д.

Преимущества для покупателей

Совершайте ваши покупки онлайн и получите массу преимуществ:

  • Постоянно действующие акции и скидки ежедневно на 100+ товаров. В год действует более 2 000 акций;
  • Выгодная программа лояльности с бонусами, которые можно потратить на следующие покупки;
  • Поддержка клиентов в режиме 24/7;
  • Прием заказов без выходных всю неделю;
  • Доступна оплата рассрочкой до 24 месяцев картами «Халва», «Карта покупок», «Магнит», наличный расчет или безналичный расчет.

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Проверенный агрегатор промокодов BeriBuy предлагает вам уникальную возможность сэкономить на покупке, применив действующий промокод на заказ. Спешите забрать свои 5 элемент промокоды на скидку уже на сайте – они активны и доступны для применения уже сейчас. Просто укажите промокод в корзине, чтобы насладиться всей экономией!

Промокоды 5element

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