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Промокоды 5kart | Февраль 2023

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5карт: зарубежная карта без выезда за границу

Даже не покидая страну, можно обзавестись картой иностранного банка в короткие сроки – достаточно обратиться к официальному представителю.

О проекте

Данная компания – это юридический партнер, предоставляющий услуги консалтинга для тех, кому нужно получить зарубежную карту, не покидая России. Организация является оператором персональных данных, гарантируя клиентам следующие преимущества:

  • Пополнение при помощи платежной системы МИР
  • Безопасная оплата по реквизитам
  • Подключение мобильного банка к российскому номеру телефона

5 kart.ru карты иностранных банков

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