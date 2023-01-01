Промокоды 5kart | Февраль 2023
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5карт: зарубежная карта без выезда за границу
Даже не покидая страну, можно обзавестись картой иностранного банка в короткие сроки – достаточно обратиться к официальному представителю.
О проекте
Данная компания – это юридический партнер, предоставляющий услуги консалтинга для тех, кому нужно получить зарубежную карту, не покидая России. Организация является оператором персональных данных, гарантируя клиентам следующие преимущества:
- Пополнение при помощи платежной системы МИР
- Безопасная оплата по реквизитам
- Подключение мобильного банка к российскому номеру телефона
Для чего использовать промокоды 5kart
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