Развитие математического мышления у детей играет важную роль в их образовании. Оно является ключевым элементом и готовит к успешной жизни во многих аспектах. Математика — это основа для многих предметов и жизненных навыков. Она помогает малышам развивать логику и способность к анализу. Умение считать в уме или по-другому, ментальная математика, стимулирует мозг, улучшает память, концентрацию и повышает самооценку. Если вы хотите помочь ребенку прокачать математические навыки, для этого отлично подойдет онлайн-школа Абакус.

О компании

Abakus center — международный онлайн-проект, который успешно развивается и работает с 2015 года. Он специализируется на развитии математического мышления и интеллекта детей от 5 лет. За это время открылось более 70 центров по России, странам СНГ и Европе. 4000 тысячи учеников обучаются по этой методике и делают отличные успехи.

Школа Абакус для ментальной арифметики предлагает программы для развития умственных способностей с помощью специальных техник и инструментов. Эти методики направлены на улучшение концентрации памяти и способности к быстрому счету в уме, что может быть очень полезно для школьников в учебе и в повседневной жизни.

Преимущества:

Методика соответствует новым требованиям ФГОС и совершенствуется около 10 лет

Преподаватели с опытом работы и высшим образованием

Интерактивная платформа с онлайн-тренажером

Бесплатный первый урок и скидки по промокодам

Нейропсихологические упражнения для укрепления нервной системы

Доступен курс по осознанному и грамотному чтению

Кому подойдет данная платформа

В Абакус программа обучения подходит ребятам с разным уровнем подготовки. Если ваш малыш собирается в первый класс, ментальная математика Абакус поможет подготовиться. Он выучит цифры, научится считать, узнает, что такое сложение и вычитание, а также таблица умножения. Ментальная арифметика онлайн для детей поможет легко преодолеть переход из детского сада в школу.

Также уроки подойдут ребятам с низкой успеваемостью или участникам олимпиад. На занятиях ученики будут не только учиться делить и умножать, но и играть в подвижные игры, развивать фотографическую память и логическое мышление.

Начать занятия по программе Абакус по арифметике можно с 5 до 12 лет. Первые результаты вы заметите уже через месяц. Чадо не только полюбит математику и будет легко решать задачи, но и повысит успеваемость по другим предметам, поскольку ментальная арифметика развивает интеллект комплексно. А способности, приобретенные на занятиях, останутся на всю жизнь.