Промокоды Абакус (Abakus) | Июнь 2024
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Промокоды Abakus — учимся считать быстро и с удовольствием
Развитие математического мышления у детей играет важную роль в их образовании. Оно является ключевым элементом и готовит к успешной жизни во многих аспектах. Математика — это основа для многих предметов и жизненных навыков. Она помогает малышам развивать логику и способность к анализу. Умение считать в уме или по-другому, ментальная математика, стимулирует мозг, улучшает память, концентрацию и повышает самооценку. Если вы хотите помочь ребенку прокачать математические навыки, для этого отлично подойдет онлайн-школа Абакус.
О компании
Abakus center — международный онлайн-проект, который успешно развивается и работает с 2015 года. Он специализируется на развитии математического мышления и интеллекта детей от 5 лет. За это время открылось более 70 центров по России, странам СНГ и Европе. 4000 тысячи учеников обучаются по этой методике и делают отличные успехи.
Школа Абакус для ментальной арифметики предлагает программы для развития умственных способностей с помощью специальных техник и инструментов. Эти методики направлены на улучшение концентрации памяти и способности к быстрому счету в уме, что может быть очень полезно для школьников в учебе и в повседневной жизни.
Преимущества:
- Методика соответствует новым требованиям ФГОС и совершенствуется около 10 лет
- Преподаватели с опытом работы и высшим образованием
- Интерактивная платформа с онлайн-тренажером
- Бесплатный первый урок и скидки по промокодам
- Нейропсихологические упражнения для укрепления нервной системы
- Доступен курс по осознанному и грамотному чтению
Кому подойдет данная платформа
В Абакус программа обучения подходит ребятам с разным уровнем подготовки. Если ваш малыш собирается в первый класс, ментальная математика Абакус поможет подготовиться. Он выучит цифры, научится считать, узнает, что такое сложение и вычитание, а также таблица умножения. Ментальная арифметика онлайн для детей поможет легко преодолеть переход из детского сада в школу.
Также уроки подойдут ребятам с низкой успеваемостью или участникам олимпиад. На занятиях ученики будут не только учиться делить и умножать, но и играть в подвижные игры, развивать фотографическую память и логическое мышление.
Начать занятия по программе Абакус по арифметике можно с 5 до 12 лет. Первые результаты вы заметите уже через месяц. Чадо не только полюбит математику и будет легко решать задачи, но и повысит успеваемость по другим предметам, поскольку ментальная арифметика развивает интеллект комплексно. А способности, приобретенные на занятиях, останутся на всю жизнь.
Промокоды Abakus — повышайте успеваемость ребенка с выгодой
В современном мире многие профессии требуют хорошего понимания математики, особенно в областях науки, технологий, инженерии и финансов. Чтобы сэкономить на покупке занятий, используйте промокоды Абакус. Они регулярно размещаются на сайте BeriBuy. Примените купоны на скидку перед оплатой и получите дополнительную выгоду.
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