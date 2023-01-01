Любой бизнес требует постоянного развития компетенций работников – в этом поможет проверенная онлайн-школа, работающая более 20 лет.

О компании

Action Digital School – современная площадка, на которой представлены курсы для разных специалистов компании, от бухотдела до кадровиков и юристов. Более 1 млн учеников успешно освоили здесь новые навыки.

Из главных плюсов для учеников: