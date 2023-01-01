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Промокоды Актион | Май 2023

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Актион: обучение бухгалтеров, юристов и кадровых специалистов

Любой бизнес требует постоянного развития компетенций работников – в этом поможет проверенная онлайн-школа, работающая более 20 лет.

О компании

Action Digital School – современная площадка, на которой представлены курсы для разных специалистов компании, от бухотдела до кадровиков и юристов. Более 1 млн учеников успешно освоили здесь новые навыки.

Из главных плюсов для учеников:

  • Соответствие программ актуальным требованиям
  • Возможность в режиме онлайн поменять профессию или нарастить навыки
  • Уменьшение рисков в текущей работе (мат. ответственность, актуальные знания о штрафах и др.)

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