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О платформе
Адхерт – принадлежащая компании Facebook база рекламных креативов. В каталоге насчитывается свыше 801 миллиона креативов, поэтому сервис можно назвать крупнейшим в мире.
Главные плюсы площадки:
- Возможность подбора рекламы в любом формате и по любым геолокациям
- В ассортименте – свыше 500 террабайт видео и фото
- Удобный глубокий анализ всей рекламной информации в Facebook
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