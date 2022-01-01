Научиться работать с большими объемами информации, легко запоминать новое, поднять свою интеллектуальную выносливость и выработать секреты освоения иностранного - Advance школа английского языка поделится с вами уникальными технологиями прокачки ваших когнитивных навыков!

О компании и предлагаемом ассортименте

Школа Адванс Николая Ягодкина представляет собой центр образовательных технологий, помогающий детям и взрослым развивать свои когнитивные способности. Компания работает более 13 лет и является лидером на рынке России и СНГ в плане разработки технологий эффективного обучения. На образовательной платформе можно прокачать свои навыки работы с информацией, быстро освоить иностранный язык, развить память. Уникальные занятия не имеют аналогов, а удобная платформа не только предлагает доступные цены, но и возможность рассрочки по платежам и оплаты материнским капиталом.

В ассортименте платформы представлены следующие направления:

Онлайн-курсы для детей 5-7 класс, 8-11 класс

Детские и взрослые экспресс-курсы английского, мнемотехники и др.

Обучение для взрослых по прокачке памяти, быстрочтению и др.

Курсы для учителей для облегчения учебной программы и расширения педагогических навыков

Площадке доверились более 85 тысяч учеников, а также сотни ВУЗов, школ и коммерческих организаций. А еще школа радует солидным выбором бесплатных материалов – с их помощью можно познакомиться с компанией, оценить индивидуальный подход и определиться, какие из навыков вы планируете прокачивать в дальнейшем.