Купоны Advance (Адванс) | Октябрь 2022
Школа Advance Николая Ягодкина: выбирайте уникальное обучение
Научиться работать с большими объемами информации, легко запоминать новое, поднять свою интеллектуальную выносливость и выработать секреты освоения иностранного - Advance школа английского языка поделится с вами уникальными технологиями прокачки ваших когнитивных навыков!
О компании и предлагаемом ассортименте
Школа Адванс Николая Ягодкина представляет собой центр образовательных технологий, помогающий детям и взрослым развивать свои когнитивные способности. Компания работает более 13 лет и является лидером на рынке России и СНГ в плане разработки технологий эффективного обучения. На образовательной платформе можно прокачать свои навыки работы с информацией, быстро освоить иностранный язык, развить память. Уникальные занятия не имеют аналогов, а удобная платформа не только предлагает доступные цены, но и возможность рассрочки по платежам и оплаты материнским капиталом.
В ассортименте платформы представлены следующие направления:
- Онлайн-курсы для детей 5-7 класс, 8-11 класс
- Детские и взрослые экспресс-курсы английского, мнемотехники и др.
- Обучение для взрослых по прокачке памяти, быстрочтению и др.
- Курсы для учителей для облегчения учебной программы и расширения педагогических навыков
Площадке доверились более 85 тысяч учеников, а также сотни ВУЗов, школ и коммерческих организаций. А еще школа радует солидным выбором бесплатных материалов – с их помощью можно познакомиться с компанией, оценить индивидуальный подход и определиться, какие из навыков вы планируете прокачивать в дальнейшем.
Для чего нужно использовать купоны Advance
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