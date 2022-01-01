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Купоны Advance (Адванс) | Октябрь 2022

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Школа Advance Николая Ягодкина: выбирайте уникальное обучение

Научиться работать с большими объемами информации, легко запоминать новое, поднять свою интеллектуальную выносливость и выработать секреты освоения иностранного - Advance школа английского языка поделится с вами уникальными технологиями прокачки ваших когнитивных навыков!

О компании и предлагаемом ассортименте

Школа Адванс Николая Ягодкина представляет собой центр образовательных технологий, помогающий детям и взрослым развивать свои когнитивные способности. Компания работает более 13 лет и является лидером на рынке России и СНГ в плане разработки технологий эффективного обучения. На образовательной платформе можно прокачать свои навыки работы с информацией, быстро освоить иностранный язык, развить память. Уникальные занятия не имеют аналогов, а удобная платформа не только предлагает доступные цены, но и возможность рассрочки по платежам и оплаты материнским капиталом.

В ассортименте платформы представлены следующие направления:

  • Онлайн-курсы для детей 5-7 класс, 8-11 класс
  • Детские и взрослые экспресс-курсы английского, мнемотехники и др.
  • Обучение для взрослых по прокачке памяти, быстрочтению и др.
  • Курсы для учителей для облегчения учебной программы и расширения педагогических навыков

Адванс школа Ягодкина

Площадке доверились более 85 тысяч учеников, а также сотни ВУЗов, школ и коммерческих организаций. А еще школа радует солидным выбором бесплатных материалов – с их помощью можно познакомиться с компанией, оценить индивидуальный подход и определиться, какие из навыков вы планируете прокачивать в дальнейшем.

Для чего нужно использовать купоны Advance

Если вы предпочитаете пользоваться максимальной экономией, забирайте актуальные промокоды Адванс из каталога проверенного сервиса-агрегатора BeriBuy. Подобный код дает крупные скидки на обучение в онлайн-школе, а использовать промокод Адванс клуб не составит труда: достаточно указать его в заявке в ходе оплаты выбранного вами курса. Пользоваться подобными комбинациями можно не только при первой покупке, но и при последующих, поэтому возьмите сайт BeriBuy на вооружение: здесь все купоны актуальны и проходить на платформе Advance курсы английского или скорочтения можно по лучшим ценам!

Промокод Адванс

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