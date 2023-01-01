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Совершая покупки через приложение Оплати в течение недели, вы получите выплаты на свой кошелек ... Подробнее > со вторника по среду!Манибэк начисляется на платежи, совершенные в течение недели (c 00.00 понедельника текущей недели до 23.59 воскресенья текущей недели)Максимальный размер Манибэка с одной транзакции составляет 15 рублей. Минимальное суммовое значение выплаты Манибэка не может быть менее 0,10 рублей за период.Максимальное суммовое значение выплаты Манибэка не может превышать 15 рублей за период.Все выплаты Манибэка осуществляются каждый 2-3 рабочий день после окончания рекламного периода до 18:00 на электронный кошелек в приложении Оплати. Размер выплат по Манибэку можно увидеть в выписке по электронному кошельку Скрыть