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Промокоды Аэроэкспресс | Март 2023

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Аэроэкспресс: быстрые поездки в нужную точку

Прилетев в столицу, можно ловить такси или добираться на общественном транспорте. А можно воспользоваться удобным железнодорожным сообщением от аэропортов прямо до центра Москвы.

О компании

Aeroexpress - компания, обеспечивающая железнодорожные перевозки от крупных аэропортов Москвы (Шереметьево, Домодедово и Внуково) до центра города и в обратном направлении. С 2005 года организация успешно обслужила уже более 160 миллионов пассажиров. Для перевозки используются как уникальные одноэтажные составы российского производства, так и двухэтажные поезда швейцарской разработки.

Отметим главные достоинства узнаваемого бренда:

  • 99,8% всех поездок прибывают точно по графику
  • Возможность электронной покупки билетов
  • Выгодная программа лояльности с премиальными предложениями
  • Наличие бесконтактной и биометрической оплаты
  • Бесплатный Wi-Fi во всех поездах
  • Льготы, промокоды и скидки пенсионерам, детям, студентам, военнослужащим и др.

Аэроэкспресс купить билет онлайн

Что дает программа «Аэроэкспресс Привилегия»

Став участником программы лояльности (для этого достаточно приобрести свой первый билет), вы уже сможете получать персональные скидки и подарки от партнеров компании, среди них – онлайн-кинотеатр IVI, сеть отелей Maxima hotels, зоомагазин Бетховен, GettSleep и не только. Также вы сможете накапливать бонусные баллы и затем использовать их для частичной оплаты проездов по тарифам «Стандарт» и «Бизнес». Баллы начисляются в течение 24 часов с момента приобретения билетов. Каждая ваша поездка будет действительно выгодной вместе с Aeroexpress!

Где применяют промокоды Аэроэкспресс

Если вы цените возможность приятной экономии, обязательно загляните на проверенный сервис-агрегатор BeriBuy и забирайте актуальные промокоды Aeroexpress. Подобный купон на скидку необходимо использовать, планируя купить билет на Аэроэкспресс онлайн. Достаточно указать код купона в специальной строке перед оплатой, чтобы скидка активировалась, и вы приобрели билеты по самой доступной стоимости. С промокодами от BeriBuy всегда выгодно!

Аэроэкспресс купон на скидку

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