Промокоды Аэроэкспресс | Март 2023
Аэроэкспресс: быстрые поездки в нужную точку
Прилетев в столицу, можно ловить такси или добираться на общественном транспорте. А можно воспользоваться удобным железнодорожным сообщением от аэропортов прямо до центра Москвы.
О компании
Aeroexpress - компания, обеспечивающая железнодорожные перевозки от крупных аэропортов Москвы (Шереметьево, Домодедово и Внуково) до центра города и в обратном направлении. С 2005 года организация успешно обслужила уже более 160 миллионов пассажиров. Для перевозки используются как уникальные одноэтажные составы российского производства, так и двухэтажные поезда швейцарской разработки.
Отметим главные достоинства узнаваемого бренда:
- 99,8% всех поездок прибывают точно по графику
- Возможность электронной покупки билетов
- Выгодная программа лояльности с премиальными предложениями
- Наличие бесконтактной и биометрической оплаты
- Бесплатный Wi-Fi во всех поездах
- Льготы, промокоды и скидки пенсионерам, детям, студентам, военнослужащим и др.
Что дает программа «Аэроэкспресс Привилегия»
Став участником программы лояльности (для этого достаточно приобрести свой первый билет), вы уже сможете получать персональные скидки и подарки от партнеров компании, среди них – онлайн-кинотеатр IVI, сеть отелей Maxima hotels, зоомагазин Бетховен, GettSleep и не только. Также вы сможете накапливать бонусные баллы и затем использовать их для частичной оплаты проездов по тарифам «Стандарт» и «Бизнес». Баллы начисляются в течение 24 часов с момента приобретения билетов. Каждая ваша поездка будет действительно выгодной вместе с Aeroexpress!
Где применяют промокоды Аэроэкспресс
Если вы цените возможность приятной экономии, обязательно загляните на проверенный сервис-агрегатор BeriBuy и забирайте актуальные промокоды Aeroexpress. Подобный купон на скидку необходимо использовать, планируя купить билет на Аэроэкспресс онлайн. Достаточно указать код купона в специальной строке перед оплатой, чтобы скидка активировалась, и вы приобрели билеты по самой доступной стоимости. С промокодами от BeriBuy всегда выгодно!
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