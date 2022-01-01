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Промокоды АгроСемФонд | Август 2022

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Agrosemfond.ru: интернет-магазин для сада и огорода

Дачный сезон требует детальной и заблаговременной подготовки. Ищите в данном онлайн-маркете отличные варианты посадочного материала по самым оптимальным ценам.

О компании

АгроСемФонд - интернет-магазин посадочных материалов и саженцев, который отличается стабильным наличием всего ассортимента на собственных складах. Все товары поставляются напрямую от производителя, а обработка заявок занимает всего 1-3 дня. Вы можете купить семена почтой или выбрать другие удобные способы доставки.

В каталоге маркета:

  • Семена овощей и цветов
  • Саженцы плодовых и декоративных культур
  • Садово-огородные товары
  • Сидераты, кормовые добавки, удобрения и др.

 

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