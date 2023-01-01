Промокоды Airalo | Июнь 2023
Всегда на связи – первый магазин цифровых SIM-карт
Услуги связи стали неотъемлемой частью нашей жизни. Но и здесь можно столкнуться с трудностями: высокие цены в роуминге, недоступны интернет-пакеты и т.д. Популярный сервис поможет сделать связь постоянной, доступной и выгодной.
О компании
Платформа специализируется на продаже сим-карт для телефонов и других цифровых устройств. Зона покрытия охватывает свыше 200 стран по миру. Более 1 млн. клиентов уже пользуются услугами, вне зависимости от своего местоположения. Сим-карта будет доступна в любой момент, а пакетные предложения всегда можно настроить по своему усмотрению.
В наличии есть eSIM для смартфонов и компьютерной периферии. Подберите карту для планшетов с соответствующим тарифным планом, а для владельцев компьютеров предлагается широкий выбор скорости интернета.
Ваши преимущества с e sim:
- Покрытие в странах на 6 континентах
- Без скрытых комиссий
- Сервисная поддержка 24/7 круглый год
Как пользоваться Airalo
Достаточно скачать приложение, выбрать пакет и регион действия, и установить есим с последующей активацией. Есим карта моментально настраивается на устройстве и начинает работать в считанные минуты. Пользуясь Airalo, как оплатить из России – вопрос несложный: понадобится оформить виртуальную международную карту и оплатить подписку.
Горящие промокоды Airalo на скидку
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