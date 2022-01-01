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Промокоды Airo | Июль 2022

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Об организации

Химчистка Айро представляет собой современный сервис бытовых услуг. Здесь можно заказать также уборку жилья и починку обуви. Среди главных преимуществ фирмы:

  • Специалист забирает все вещи и обувь и доставляет вам их обратно готовыми и отремонтированными
  • Сдать на чистку можно также ковры, шторы и др.
  • Мастера приезжают на клининг, имея с собой все необходимые химсредства и приспособления

Химчистка Айро

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