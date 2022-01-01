Магазин временно отключён
Промокоды Airo | Июль 2022
Уведомите меня, когда появятся промокоды на скидку у этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Выгодное предложение на первый заказ для нового клиента - используйте промокод и получите ... Подробнее > скидку! Все промокоды действуют один раз для каждого клиента, с другими скидками не суммируются. Скрыть
Воспользуйтесь выгодным предложением и закажите услуги генеральной или поддерживающей уборки, ... Подробнее > мытья окон или фасадов со скидками до 30% в компании Домовенок! Скрыть
Похожие магазины
Клининговая компания Airo: ваш надежный помощник
Доверить поддержание чистоты и уюта в доме стоит проверенному партнеру. С площадкой Airo уборка квартир не составит труда!
Об организации
Химчистка Айро представляет собой современный сервис бытовых услуг. Здесь можно заказать также уборку жилья и починку обуви. Среди главных преимуществ фирмы:
- Специалист забирает все вещи и обувь и доставляет вам их обратно готовыми и отремонтированными
- Сдать на чистку можно также ковры, шторы и др.
- Мастера приезжают на клининг, имея с собой все необходимые химсредства и приспособления
Чем выгодны промокоды Airo
Если при оформлении услуг применить промокоды Айро, отличная скидка гарантирована! Ищите актуальный купон на скидку на специальном сервисе BeriBuy, указывайте перед оплатой и Airo химчистка порадует самыми доступными ценами!
Показать полностью >