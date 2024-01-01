Интернет в размере 50 руб./мес. на срок до 12 месяцев. В Акции могу принять участие новые абоненты или действующие абоненты с активной услугой Интернет в Договоре при приобретении в собственность оборудования, указанного в перечне.

Суть Акции заключается в предоставлении Абонентам специальной скидки на услугу доступа в ... Подробнее > Интернет в размере 50 руб./мес. на срок до 12 месяцев. В Акции могу принять участие новые абоненты или действующие абоненты с активной услугой Интернет в Договоре при приобретении в собственность оборудования, указанного в перечне. Скрыть

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