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АКАДО: скоростной домашний интернет и телевидение в столичном регионе
АКАДО – провайдер, который работает в Москве и ряде городов Подмосковья и предоставляет частным клиентам, бизнесу и госструктурам стабильный интернет, качественную телефонию и интерактивное ТВ. Среди клиентов компании - СБЕР, Банк Москвы, Почта России, М-Видео, Пенсионный Фонд РФ, Правительство Москвы и другие.
Главные плюсы для клиентов
Пользователи выбирают компанию за следующие преимущества:
- С Акадо-ТВ смотреть онлайн можно свыше 250 каналов, а скорость подключения достигает 1000 Мбит/с.
- Действует 18 тарифов под различные нужды.
- Пакетные предложения АКАДО – интерактивное телевидение и доступ в сеть от 99 рублей в месяц.
- Удобное мобильное приложение, позволяющее оплачивать и менять тарифы, а также участвовать в акциях и активировать промокоды.
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