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Промокоды АКАДО | Март 2024

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АКАДО: скоростной домашний интернет и телевидение в столичном регионе

АКАДО – провайдер, который работает в Москве и ряде городов Подмосковья и предоставляет частным клиентам, бизнесу и госструктурам стабильный интернет, качественную телефонию и интерактивное ТВ. Среди клиентов компании - СБЕР, Банк Москвы, Почта России, М-Видео, Пенсионный Фонд РФ, Правительство Москвы и другие.

Секретные промокоды AKADO

Главные плюсы для клиентов

Пользователи выбирают компанию за следующие преимущества:

  • С Акадо-ТВ смотреть онлайн можно свыше 250 каналов, а скорость подключения достигает 1000 Мбит/с.
  • Действует 18 тарифов под различные нужды.
  • Пакетные предложения АКАДО – интерактивное телевидение и доступ в сеть от 99 рублей в месяц.
  • Удобное мобильное приложение, позволяющее оплачивать и менять тарифы, а также участвовать в акциях и активировать промокоды.
  • Поддержка технического специалиста 24/7.

Промокоды AKADO от BeriBuy: способы выгодного подключения

Актуальные промокоды АКАДО всегда находятся на площадке БериБай. Активируйте купон на скидку на услуги и цифровое ТВ или скоростное интернет-подключение будут доступны за меньшие деньги или с дополнительными бонусами.

Акадо купон на скидку

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