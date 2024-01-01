В наше время существует множество банков с безграничным количеством услуг. Несмотря на это, выбрать самый лучший и надежный бывает сложно. Ак Барс понимает ваши переживания. Он заботится о клиентах и гарантирует безопасность финансовых сделок.

О компании

ПАО «Ак Барс Банк» — российский акционерный коммерческий банк. Фирма имеет все необходимые лицензии для осуществления банковской деятельности и зарегистрирована в ЦБ РФ в 1993 году. За это время компания обрела множество довольных клиентов и зарекомендовала себя, как надежный партнер. Она использует инновационные технологии, которые помогают оптимизировать процесс обслуживания.

Ак Барс уже несколько лет подряд одерживает победу в конкурсе Национальной премии “Золотой Меркурий” в специальной номинации “Лучшая банковская программа для МСП” за то, что он помогает осуществлять комплексные решения для бизнеса. Также он входит в топ крупнейших организаций России по активам и капиталу.

Об услугах

Банк оказывает более 100 видов банковских услуг. Ими могут воспользоваться как корпоративные клиенты, так и частные. В их перечень входит: ипотека, автокредит, обмен валюты, депозиты и рефинансирование ипотеки, а также можно оформить в Ак Барс Банке вклады физических лиц со ставкой до 9,5 %.

Для пенсионеров действует специальное предложение. Переводите пенсию на карту, и вы получите дополнительную выплату в размере 2 500 рублей.

Есть возможность взять в Ак Барс Банк кредит для бизнеса или на личные цели. Вы можете получить его наличными в офисе или привезут курьером. На сумму до 100 000 рублей подтверждение дохода не требуется.

Если же нужна банковская карта, ее легко можно оформить в офисе или через мобильное приложение с доставкой бесплатно прямо на дом в удобное для вас время.

Преимущества: