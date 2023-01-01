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Промокоды AkbMag (Акбмаг) | Январь 2023

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AkbMag.ru: интернет-магазин аккумуляторов для любого авто

Покупка качественной автобатареи – залог надежной поездки, подобрать лучшие варианты поможет AkbMag – федеральная сеть магазинов в России.

О компании

Магазин 13 лет осуществляет продажу автомобильных устройств в 12 крупных городах РФ. Более 300 тысяч клиентов оценили сеть по достоинству - Акбмаг предлагает аккумуляторы через подбор по автомобилю! Вы получаете сертифицированный товар, подобранный конкретно под ваш транспорт.

Выбирайте варианты для легковых, грузовых авто и мототехники – вас ждет:

  • официальная гарантия качества;
  • своя служба доставки и работа с транспортными компаниями;
  • регулярные акции и распродажи.

Akbmag.ru интернет-магазин аккумуляторов

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