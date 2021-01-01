Интернет-магазин Akson – это товары для дома и ремонта на любой вкус. Качественные стройматериалы предложены в широком ассортименте и по недорогим ценам. Это отличный вариант для тех, кто планирует масштабное строительство или небольшой косметический ремонт. А те, кто использует промокоды Аксон за заказ через интернет, дополнительно получают приятные бонусы в виде скидки или секретных акций.

Информация о компании

Сеть магазинов Akson работает в формате DIY, включая 16 гипермаркетов, магазины формата «у дома» и интернет-площадку. Более 500 тысяч покупателей ежемесячно приобретают здесь стройматериалы для любых случаев. На продажу представлены только качественные материалы от проверенных временем брендов.

В каталоге интернет-маркета Аксон можно заказать с доставкой на дом следующие товары:

Краски и строительные материалы

Керамическая плитка и сантехника

Сад и огород – грунты, садовая техника, теплицы и др.

Товары для дома – посуда, бытовая химия, предметы личной гигиены и др.

Магазин примечателен собственной бонусной программой. Совершив любую покупку, клиент может зарегистрироваться в данной программе и получать на свой счет бонусные баллы. Ими можно оплачивать до 30% стоимости покупок. Существует три уровня в бонусной программе. Уровень «Стандарт» с кэшбэком в 5% присваивается за сумму покупок за 3 предыдущих месяца до 20 тысяч рублей. Чтобы перейти на уровень «Золото» с кэшбэком 10%, сумма покупок должна варьироваться от 20 до 100 тысяч. И наконец, уровень «Платина» присваивается за покупки свыше 100 тысяч и приносит бонусными баллами 15% от цены.

Раздел «Мастерам» для вашей выгоды

На сайте онлайн-маркета Akson присутствует специальный раздел «Мастера». Зайдя сюда, можно найти все для оптовых закупок – при оптовых покупках присутствует отсрочка до 30 дней с лимитом до 1 миллиона рублей. Поиск материалов удобно вести по категориям работ (инженерные системы, отделочные и ремонтные работы, и т.д.).

Еще ниже в данном разделе находится рейтинг мастеров, которые размещают здесь свои предложения. Мастера могут указывать свой опыт работы и выполняемые виды работ. Нажав на кнопку «Предложить заказ», вы увидите все контактные данные этого человека и сможете связаться с ними для заказа нужных вам работ. Мастер может оставлять фотографии для своего портфолио, а пользователи – знакомиться с ними и оставлять отзывы, если уже сотрудничали с данным специалистом.

Чем примечательны промокоды Аксон

Ценителям хороших скидок обязательно пригодятся купоны Akson, или так называемые промокоды на заказ. Это комбинации символов, которые активируются при оформлении заказа и могут давать не только скидки, но и бесплатную доставку, либо возможность поучаствовать в секретной акции.

Чтобы находить только актуальные промокоды Akson, которые можно сразу использовать, стоит использовать специальную агрегаторную площадку – например, сервис BeriBuy. Каждый промокод здесь снабжен описанием со сроком действия, условиями активации и другим тонкостями. Зачастую купоны Аксон можно использовать во время акции или распродажи – это позволит удвоить выгоду на приобретение стройматериалов.

Активировать код для получения скидки или бесплатной доставки несложно:

Скопируйте нужную вам комбинацию (промокод) из каталога сайта BeriBuy

Перейдя на сайт онлайн-маркета Аксон, добавьте в корзину все необходимые товары

Внизу корзины находится раздел «Купоны и промокоды» - туда нужно вставить скопированную комбинацию

Нажмите на кнопку «Активировать», чтобы ваша скидка или другие бонусы были учтены

Если активация не прошла, необходимо проверить – скорее всего, рядом с прокомодом стоит лишний пробел или символ. Удалив их, понадобится повторить попытку активации промокода.

Стоит отметить, что в каталоге BeriBuy можно найти для магазина Аксон промокод на скидку на первый заказ. Такой купон – идеальное решение, если вы ранее не совершали заказы в данном маркете и хотите приобрести строительные материалы по цене со скидкой.