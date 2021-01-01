Промокоды Аксон (Akson) | Июнь 2021
Аксон: интернет-магазин надежных стройматериалов
Интернет-магазин Akson – это товары для дома и ремонта на любой вкус. Качественные стройматериалы предложены в широком ассортименте и по недорогим ценам. Это отличный вариант для тех, кто планирует масштабное строительство или небольшой косметический ремонт. А те, кто использует промокоды Аксон за заказ через интернет, дополнительно получают приятные бонусы в виде скидки или секретных акций.
Информация о компании
Сеть магазинов Akson работает в формате DIY, включая 16 гипермаркетов, магазины формата «у дома» и интернет-площадку. Более 500 тысяч покупателей ежемесячно приобретают здесь стройматериалы для любых случаев. На продажу представлены только качественные материалы от проверенных временем брендов.
В каталоге интернет-маркета Аксон можно заказать с доставкой на дом следующие товары:
- Краски и строительные материалы
- Керамическая плитка и сантехника
- Сад и огород – грунты, садовая техника, теплицы и др.
- Товары для дома – посуда, бытовая химия, предметы личной гигиены и др.
Магазин примечателен собственной бонусной программой. Совершив любую покупку, клиент может зарегистрироваться в данной программе и получать на свой счет бонусные баллы. Ими можно оплачивать до 30% стоимости покупок. Существует три уровня в бонусной программе. Уровень «Стандарт» с кэшбэком в 5% присваивается за сумму покупок за 3 предыдущих месяца до 20 тысяч рублей. Чтобы перейти на уровень «Золото» с кэшбэком 10%, сумма покупок должна варьироваться от 20 до 100 тысяч. И наконец, уровень «Платина» присваивается за покупки свыше 100 тысяч и приносит бонусными баллами 15% от цены.
Раздел «Мастерам» для вашей выгоды
На сайте онлайн-маркета Akson присутствует специальный раздел «Мастера». Зайдя сюда, можно найти все для оптовых закупок – при оптовых покупках присутствует отсрочка до 30 дней с лимитом до 1 миллиона рублей. Поиск материалов удобно вести по категориям работ (инженерные системы, отделочные и ремонтные работы, и т.д.).
Еще ниже в данном разделе находится рейтинг мастеров, которые размещают здесь свои предложения. Мастера могут указывать свой опыт работы и выполняемые виды работ. Нажав на кнопку «Предложить заказ», вы увидите все контактные данные этого человека и сможете связаться с ними для заказа нужных вам работ. Мастер может оставлять фотографии для своего портфолио, а пользователи – знакомиться с ними и оставлять отзывы, если уже сотрудничали с данным специалистом.
Чем примечательны промокоды Аксон
Ценителям хороших скидок обязательно пригодятся купоны Akson, или так называемые промокоды на заказ. Это комбинации символов, которые активируются при оформлении заказа и могут давать не только скидки, но и бесплатную доставку, либо возможность поучаствовать в секретной акции.
Чтобы находить только актуальные промокоды Akson, которые можно сразу использовать, стоит использовать специальную агрегаторную площадку – например, сервис BeriBuy. Каждый промокод здесь снабжен описанием со сроком действия, условиями активации и другим тонкостями. Зачастую купоны Аксон можно использовать во время акции или распродажи – это позволит удвоить выгоду на приобретение стройматериалов.
Активировать код для получения скидки или бесплатной доставки несложно:
- Скопируйте нужную вам комбинацию (промокод) из каталога сайта BeriBuy
- Перейдя на сайт онлайн-маркета Аксон, добавьте в корзину все необходимые товары
- Внизу корзины находится раздел «Купоны и промокоды» - туда нужно вставить скопированную комбинацию
- Нажмите на кнопку «Активировать», чтобы ваша скидка или другие бонусы были учтены
Если активация не прошла, необходимо проверить – скорее всего, рядом с прокомодом стоит лишний пробел или символ. Удалив их, понадобится повторить попытку активации промокода.
Стоит отметить, что в каталоге BeriBuy можно найти для магазина Аксон промокод на скидку на первый заказ. Такой купон – идеальное решение, если вы ранее не совершали заказы в данном маркете и хотите приобрести строительные материалы по цене со скидкой.
О доставке и оплате заказов
В интернет-магазине Akson для покупателей доступно несколько вариантов доставки и оплаты, чтобы каждый мог подобрать оптимальный вариант. Касаемо доставки, существует вариант доставки в течение дня в черте города, либо получение из пункта самовывоза. Оплатить свои покупки возможно банковской картой или наличными при получении товара, банковской картой Visa либо MasterCard через сайт, при помощи накопленных бонусных баллов Аксон, или же по счету, если оплата совершается от юридического лица. Полезно регулярно просматривать текущие акции интернет-маркета: очень часто продавец устраивает такую акцию, как бесплатная доставка для новых клиентов.
Интернет-магазин Аксон также предусматривает возможность возврата товара в течение 120 дней, если он не подошел, либо остались излишки. Возврат товара допускается, если он не был в употреблении, сохранен надлежащий вид и остались товарные чеки.
Если вы находитесь в поисках надежных материалов для ремонта, выбирайте строительный гипермаркет Аксон. С доставкой на дом вы получите все самое необходимое, будь то цемент, лакокрасочные покрытия или утеплитель. Не забывайте посещать сервис BeriBuy, чтобы забирать скидочные промокоды на каждый онлайн-заказ в Akson – тогда вам гарантирована максимальная выгода!
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