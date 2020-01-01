Акушерство – это крупный магазин детских товаров. Игрушками и одеждой все не ограничивается. Здесь можно приобрести абсолютно все.

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Постельные принадлежности: все, что нужно для детской кроватки.



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Детские автокресла: для любого возраста, от самых популярных производителей.



Детский транспорт: от скейтборда до квадроцикла.



Детское питание: молочные смеси для самых маленьких, каши, супы, пюре – для детей постарше.



Аксессуары для кормления: все, что может понадобиться маме.



Купание малыша: ванночки, игрушки, мочалки.



Безопасность ребенка: товары для ответственных родителей.



Детская одежда и обувь: для малышей всех возрастов.



Детские игрушки и игры: товары всех самых популярных брендов.

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