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О магазине
Интернет-магазин конфет Алёнка – это свежие сладости, огромный выбор, мастерство специалистов и доступные цены. Среди лакомств есть: вафли, печенье, торты, пастила, шоколад и т.д. Все кондитерские изделия выполнены по стандартам легендарных отечественных фабрик.
Преимущества магазина Алёнка:
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