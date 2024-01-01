Промокоды АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ | Декабрь 2024
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О компании
Александр Богданов — дизайнер, чьи коллекции представляют собой гармонию моды и искусства, отражая стиль утонченной женственности, элегантности и романтизма. Бренд одежды АЛЕКСАНДР БОГДАНОВ представлен в 30 фирменных магазинах и в 200 точках-партнерах по всей РФ. В ассортименте вы найдете платья от российских дизайнеров, платки, палантины, сумки, ремни, пояса и не только.
Преимущества:
- Широкий выбор дизайнерской одежды для женщин
- Бесплатная доставка товаров по России
- Высококачественные материалы и авторский подход
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