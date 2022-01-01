Владелец любого полиса может удобно управлять им прямо в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Вы всегда можете продлить действующий полис онлайн или оформить новый (например, купить электронный полис АльфаСтрахование ОСАГО онлайн), произвести активацию нового полиса, просмотреть персональные акции и предложения. Например, за некоторые страховки можно получать кэшбэк реальными деньгами. При возникновении страхового случая можно через личный кабинет в онлайн-режиме уведомить об этом страховую компанию, чтобы не ехать в офис.

АльфаСтрахование – одна из крупнейших российских компаний, работающая на данном рынке с 1992 года. Уже в 2016 году организация смогла достичь 4-го места в рейтинге лидирующих страховщиков РФ и успешно зачислена в перечень системообразующих предприятий. Неоднократно страховщик получал награды и премии за свою деятельность. Среди них – звание лучшей страховой компании года 2015-2017, лауреат ежегодной премии Travelers Choice, лауреат премии Global Brands Awards в 2018 году и др.

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Промокоды АльфаСтрахование – ваша выгодная экономия

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