Top.Mail.Ru
Главная > Все магазины > АльфаСтрахование
Перейти в магазин

Промокоды АльфаСтрахование | Август 2022

Промокоды похожих магазинов
SALE! -5% на полис ипотечного страхования!
Показать код
******
Используйте промокод и получите скидку 5% на полис страхования ипотеки - позаботьтесь о вашей ... Подробнее > безопасности! Скрыть
Cкидка 5% по Ипотечному Страхованию для Сбербанка
Показать код
******
Скидка 5% на полис Ипотека Сбербанка
Скидка 10% на полис от несчастных случаев
Показать код
******
Оформление полиса от несчастных случаев с применением промокода
До -30% SALE! Скидки на любые страховые услуги!
Показать скидку
Оформите полис ОСАГО или КАСКО, застрахуйте свою жизнь, здоровье или имущество в компании ВСК ... Подробнее > Страхование на самых выгодных условиях! Скидки до 30%! Скрыть
Кредит наличными на любые цели! Без поручителей и всего по 2 документам!
Показать скидку
Получите кредит наличными на любые цели по ставке всего от 10,5% годовых! Для оформления нужно ... Подробнее > всего 2 документа, без залога и поручительств. Кредит возможен на срок до 5 лет, сумма - до 3 млн руб. Скрыть
Только сегодня! Кэшбэк до 35%!
Показать скидку
Оформите бесплатную карту МИР от ГазпромБанка и получайте кэшбэк 3% на все покупки и до 35% - ... Подробнее > на покупки у партнеров! Изготовление и доставка карты БЕСПЛАТНО! Скрыть
Оформите кредитную "Удобную карту" - 180 дней без %
Показать скидку
Кредитная "Удобная карта" - 180 дней без процентов, бесплатное обслуживание при тратах от 5 ... Подробнее > тысяч в месяц и кредитный лимит до 600 тысяч рублей! Скрыть
Только сегодня! Скидка на полисы до 20%!
Показать скидку
Страхуйтесь выгодно - скидки на полисы до 20% только сегодня!
- 5% по ипотечному страхованию для Райффайзенбанк
Показать код
******
Cкидка 5% по Ипотечному Страхованию для Райффайзенбанк при активации промокода!
Минус 5% по ипотечному страхованию для ВТБ
Показать код
******
Ваша скидка по промокоду - 5% по Ипотечному Страхованию для ВТБ
Похожие магазины
Альфа-Банк
Райффайзен Банк
ГазпромБанк
МеталлИнвестБанк
Ингосстрах
РЕСО Гарантия
ПАРИ
ВСК Страхование
КАПИТАЛ LIFE

Alfastrah.ru: страхование для любых жизненных ситуаций

Чтобы чувствовать себя уверенно и безопасно в любых жизненных обстоятельствах, достаточно выбрать надежного страхового партнера. С компанией АльфаСтрахование от Альфа-Банк страхование ОСАГО, полис от укуса клеща или ипотечный комплекс внесут уверенность в вашу жизнь!

О компании

АльфаСтрахование – одна из крупнейших российских компаний, работающая на данном рынке с 1992 года. Уже в 2016 году организация смогла достичь 4-го места в рейтинге лидирующих страховщиков РФ и успешно зачислена в перечень системообразующих предприятий. Неоднократно страховщик получал награды и премии за свою деятельность. Среди них – звание лучшей страховой компании года 2015-2017, лауреат ежегодной премии Travelers Choice, лауреат премии Global Brands Awards в 2018 году и др.

В ассортименте организации представлено более 100 продуктов, среди которых:

  • Страхование ипотеки
  • Полис для автомобиля (КАСКО и ОСАГО)
  • Страховой полис на жизнь и здоровье
  • Страховка от укуса клеща, для путешествий, спортивная и др.

Afastrah ru страхование

Все под рукой в личном кабинете

Владелец любого полиса может удобно управлять им прямо в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении. Вы всегда можете продлить действующий полис онлайн или оформить новый (например, купить электронный полис АльфаСтрахование ОСАГО онлайн), произвести активацию нового полиса, просмотреть персональные акции и предложения. Например, за некоторые страховки можно получать кэшбэк реальными деньгами. При возникновении страхового случая можно через личный кабинет в онлайн-режиме уведомить об этом страховую компанию, чтобы не ехать в офис.

Промокоды АльфаСтрахование – ваша выгодная экономия

Используя промокоды Alfastrah, можно отлично экономить ваш семейный бюджет. Буквенно-цифровые комбинации указываются при подаче заявки на страхование машины или оформление любого другого полиса. Чтобы найти актуальный промокод для Альфа Страхования, воспользуйтесь проверенным сервисом-агрегатором BeriBuy. Здесь публикуются только действующие промокоды, поэтому какой бы купон на скидку вы ни выбрали, его не придется перепроверять. Просто заходите в каталог BeriBuy, копируйте самый интересный код и оформляйте на сайте Альфа Страхования ОСАГО онлайн или любой другой полис!

Промокоды Alfastrah

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина