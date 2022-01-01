Международная школа математики и программирования предлагает занятия по персональному графику, можно выбирать загруженность один или несколько раз в неделю. Для урока понадобится компьютер с выходом в интернет, занятие можно проходить в собственном темпе (учитель повторит материал столько раз, сколько потребуется) и практиковать полученные знания на практике: например, размещать созданные приложения в Зале славы школы и сравнивать их с работами других учащихся. Подобные уроки не только помогают освоить IT как хобби или будущую профессию, с их помощью можно подтянуть школьные знания по информатике или подготовиться к олимпиадам и экзаменам.

Каждого родителя ждет бесплатная консультация с преподавателем, на которой можно обсудить опыт ребенка, проверить его уровень знания при помощи тестов и записаться на первый бесплатный урок. На вводном занятии вместе с чадом вы оцените все нюансы и фишки школы, чтобы принять решение, точно ли вам подходит эта платформа и какой курс лучше выбрать.

Международная школа программирования Алгоритмика открыта в 2016 году и специализируется на обучении детей 6-17 лет IT-направлению и математике. Компания учит детей из 60 стран мира, ее успешно закончили более 250 тысяч выпускников. Учебный процесс организован так, чтобы детям не было скучно: онлайн-школа предлагает удобный формат с опытными преподавателями, в группах от 6 до 12 человек. На собственной обучающей платформе дети могут не только прокачивать свои знания, но и общаться с другими студентами и создавать собственные IT-проекты.

Детский ум очень гибок и податлив – это лучшее время для покорения новых знаний и подготовки основания для будущей профессии. Алгоритмика, школа программирования для детей, поможет подрастающему поколению найти себя и развить имеющиеся навыки. Выбирайте для своего чада только лучшее!

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При оплате любого из выбранных вами курсов можно использовать актуальный купон на скидку. Он представляет собой буквенно-цифровую комбинацию, которую необходимо указывать в заявке на покупку обучения. Коды подходят как для постоянных учеников школы, так и для тех, кто только планирует знакомиться с ней. Ищите действующие промокоды на проверенном сайте BeriBuy, пользуйтесь ими, чтобы оплатить на платформе Алгоритмика курс программирования для детей или для учителей, и экономьте ваш семейный бюджет для других важных оплат и покупок!