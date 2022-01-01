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Промокоды и купоны Alibaba | Июнь 2022

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Alibaba: интернет-магазин с невероятным ассортиментом

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О площадке

Данный сайт – один из крупнейших китайских интернет-маркетов, где есть возможность покупать массу товаров как в розницу, так и оптом от производителя. Успех компании очевиден – в 2020 году она заняла шестое место в списке самых крупных мировых брендов.

В каталоге маркета можно найти следующие товары:

  • Одежда, обувь и аксессуары для всей семьи
  • Автозапчасти и комплектующие
  • Все для дома и сада
  • Товары для красоты и здоровья
  • Бытовая техника, электроника и др.

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