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О площадке

Данный сайт – один из крупнейших китайских интернет-маркетов, где есть возможность покупать массу товаров как в розницу, так и оптом от производителя. Успех компании очевиден – в 2020 году она заняла шестое место в списке самых крупных мировых брендов.

В каталоге маркета можно найти следующие товары: