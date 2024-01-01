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Промокоды Alibra (Алибра) | Ноябрь 2024

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Промокоды Alibra — уверенность в каждом слове

Задумываетесь об изучении иностранного языка, но сомневаетесь, с чего начать? В школе иностранных языков Алибра понимают, насколько важны гибкость, комфорт и эффективные методики для достижения целей. Здесь вы найдете курсы, которые подходят именно вам — от изучения языка с нуля до продвинутого уровня. А учиться станет еще доступнее и приятнее со скидкой по промокоду.

О компании

Алибра — школа иностранных языков для взрослых и детей. Alibra school развивается в этом направлении больше 24 лет. За годы работы она разработала авторские методики, которые ориентированы на углубленное изучение. Опыт и индивидуальный подход позволили платформе успешно обучить свыше 400 000 выпускников. Онлайн-обучение в Alibra проходит круглый год и включает английский, немецкий, французский, итальянский, испанский и не только. Площадка предоставляет более 85 курсов английского для новичков и профи, которые можно проходить удаленно из любой точки мира.

Скидка на изучение языка Алибра скул

Школа Alibra имеет авторизованный Кембриджский центр и обладает государственной лицензией, а также собственной учебной базой. Это позволяет подготовиться к международному экзамену по английскому, включая IELTS и TOEFL. В Алибра скул обучаются сотрудники крупных компаний, такие как Газпром, РЖД, Media Markt, OBI и другие.

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