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Промокоды АлиЗайм | Ноябрь 2022

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Доступные деньги от микрозайм АлиЗайм

Ежедневно многие сталкиваются с финансовыми трудностями, для решения которых срочно необходимы деньги. И очень важно найти надежную и проверенную компанию, на которую можно полностью положиться. Ваш выбор — это МФО «AliZaim», онлайн-сервис по оформлению кредитов в России. Получите уникальную возможность оформить займ, применив промокоды АлиЗайм от сервиса BeriBuy, и совершайте любые покупки и платежи.

О компании

Онлайн-сервис АлиЗайм был создан группой единомышленников, объединенных целью предоставления микрозаймов населению для решения своих бытовых задач. Процентная ставка составляет от 0,5 до 1,5% на сумму оформления от 1 000 до 30 000 рублей, компания предлагает возможность удобного досрочного погашения и рефинансирования.

Среди обилия конкурентов МФО AliZaim имеет ключевые особенности:

  • AliZaim займ на карту оформляет всего за 15 минут, с момента, пока рассматривается онлайн-заявка, и заканчивая переводом денег клиенту
  • Дистанционное обслуживание без посещения офисов
  • Минимальные требования к клиенту
  • Низкая процентная ставка и программы привилегий для постоянных клиентов

АлиЗайм онлайн-займ

Условия кредитования

Чтобы оформить у АлиЗайм онлайн займ, важно соответствовать минимальным требованиям:

  • Иметь гражданство РФ
  • Возраст от 18 до 65 лет
  • Наличие активной банковской карты
  • Мобильный телефон или ПК с доступом в Сеть

Как получить выгоду по промокоду

Агрегатор BeriBuy предлагает получить дополнительную выгоду при оформлении – примените AliZaim промокод и получите персональные условия обслуживания. Купон на скидку можно найти на сайте проверенной платформы и скопировать его в заявку – выгода автоматически начнет действовать с момента заключения договора.

AliZaim промокод

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