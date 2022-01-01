Промокоды АлиЗайм | Ноябрь 2022
Доступные деньги от микрозайм АлиЗайм
Ежедневно многие сталкиваются с финансовыми трудностями, для решения которых срочно необходимы деньги. И очень важно найти надежную и проверенную компанию, на которую можно полностью положиться. Ваш выбор — это МФО «AliZaim», онлайн-сервис по оформлению кредитов в России. Получите уникальную возможность оформить займ, применив промокоды АлиЗайм от сервиса BeriBuy, и совершайте любые покупки и платежи.
О компании
Онлайн-сервис АлиЗайм был создан группой единомышленников, объединенных целью предоставления микрозаймов населению для решения своих бытовых задач. Процентная ставка составляет от 0,5 до 1,5% на сумму оформления от 1 000 до 30 000 рублей, компания предлагает возможность удобного досрочного погашения и рефинансирования.
Среди обилия конкурентов МФО AliZaim имеет ключевые особенности:
- AliZaim займ на карту оформляет всего за 15 минут, с момента, пока рассматривается онлайн-заявка, и заканчивая переводом денег клиенту
- Дистанционное обслуживание без посещения офисов
- Минимальные требования к клиенту
- Низкая процентная ставка и программы привилегий для постоянных клиентов
Условия кредитования
Чтобы оформить у АлиЗайм онлайн займ, важно соответствовать минимальным требованиям:
- Иметь гражданство РФ
- Возраст от 18 до 65 лет
- Наличие активной банковской карты
- Мобильный телефон или ПК с доступом в Сеть
Как получить выгоду по промокоду
Агрегатор BeriBuy предлагает получить дополнительную выгоду при оформлении – примените AliZaim промокод и получите персональные условия обслуживания. Купон на скидку можно найти на сайте проверенной платформы и скопировать его в заявку – выгода автоматически начнет действовать с момента заключения договора.
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