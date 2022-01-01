Промокоды Автошиныдиски.рф (Allrad) | Июль 2022
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Условия бонусной программы ALLRAD.RUБонусы начисляются: при покупке определенного товара ... Подробнее > на сайте ALLRAD.RU, отмеченного специальным значком при первичной регистрации в Личном Кабинете (500 бонусов) при написании отзывов о товаре или работе магазина (300 бонусов) при проведении специальных акций по акции "Приведи друга" (500 бонусов) Бонусы можно использовать на покупку товара на сайте ALLRAD.RU.Бонусами можно оплатить не весь товар, а только товары из раздела "Литые диски". О возможности использовать бонусы для оплаты товара покупатель информируется в корзине при совершении заказа. 1 бонус = 1 рубль. Бонусы начисляются в течение 14 дней после совершения покупки. Неиспользованные бонусы сгорают через 6 месяцев после даты начисления. Если покупатель отказывается от покупки, на которую были использованы бонусы, до ее получения, то бонусы возвращаются на счет покупателя. Если покупатель возвращает товар надлежащего качества, который был оплачен бонусами, или совершает обмен, то бонусы на счет покупателя не возвращаются. Бонусы за товар, который был выбран в качестве обмена, не начисляются. Если покупатель возвращает товар ненадлежащего качества, оплаченный бонусами, то покупателю возвращаются использованные бонусы на счет. Бонусы нельзя использовать при покупке в кредит. Бонусы нельзя обменять на деньги. Администрация интернет-магазина ALLRAD.RU вправе в любой момент времени изменить правила бонусной программы или отменить ее совсем без предварительного уведомления. Бонусы можно потратить на литые диски. Скрыть
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О компании
Официальный интернет-магазин, где можно подобрать диски и автошины европейского производства, работает на российском рынке с 2002 года. В любой момент можно в режиме онлайн посмотреть наличие любого товара и оформить доставку по всей России.
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- Расширенная гарантия на премиальные товары
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