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Современная школа английского языка для детей AllRight

Уже более 4-х лет школа английского языка allright.ru занимает одно из лидирующих мест среди образовательных цифровых платформ в Европе. От конкурентов ее отличает наличие квалифицированного преподавательского состава, формирование индивидуальной программы обучения и более полумиллиона проведенных уроков. Олрайт школа английского языка имеет несколько филиалов в странах Германии, Испании, Италии, Латинской Америки, России, Польше и Украине. На сегодняшний день AllRight.ru насчитывает более 10 000 учеников по всему миру, успешно прошедших курсы английского и являющихся полноправными носителями языка.

Как построена образовательная программа

All Right.ru предлагает клиентам 3 пакета обучения на выбор – ключевое отличие заключается в том, какой преподаватель вам интересен. При стандартном обучать детей будет русскоязычный преподаватель с хорошим опытом, а в пакете премиум вас ждут учителя из европейской части света, носители языка из США и Англии.

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Школа берет малышей от 4 лет, обучая их по особому методу Спикера. В нем сочетается коммуникативная методика и физическое реагирование, чтобы ребенку не наскучил процесс занятия, а материал лучше усваивался.

В качестве старта и знакомства платформа предлагает бесплатный урок, в рамках которого чуткие преподаватели определят степень знаний языка и выявят интерес у малыша к процессу обучения.

Все уроки построены на использовании современных технологий и включают в себя:

  • Тренинги в игровой форме
  • Выбор тем под интересы малыша, от Гарри Поттера до LEGO
  • Домашние задания и онлайн-конференции через приложение
  • Трансляция урока в виде классной комнаты с электронной доской и интерактивным общением

Промокоды для AllRight.ru – практичная выгода

Важно не только обеспечить качественные знания ребенку, но еще и подумать об экономии. В этом помогут промокоды Allright, использование которых значительно сэкономит семейный бюджет. На сайте БериБай можно получить промокод Олрайт на любой интересующий вас пакет обучения, а персональный промокод на первый заказ наглядно покажет, насколько обучение выгодно и доступно каждому уже с первого урока. Если вы желаете получить промокод или купон на скидку, достаточно пройти регистрацию на сайте и найти в каталоге интересующий магазин или сервис. Для использования промокода достаточно внести его в графу «Промокод» при оплате выбранного курса. Пусть знания английского у ваших детей растут, а семейный бюджет будет в сохранности!

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