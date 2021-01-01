Уже более 4-х лет школа английского языка allright.ru занимает одно из лидирующих мест среди образовательных цифровых платформ в Европе. От конкурентов ее отличает наличие квалифицированного преподавательского состава, формирование индивидуальной программы обучения и более полумиллиона проведенных уроков. Олрайт школа английского языка имеет несколько филиалов в странах Германии, Испании, Италии, Латинской Америки, России, Польше и Украине. На сегодняшний день AllRight.ru насчитывает более 10 000 учеников по всему миру, успешно прошедших курсы английского и являющихся полноправными носителями языка.

Как построена образовательная программа

All Right.ru предлагает клиентам 3 пакета обучения на выбор – ключевое отличие заключается в том, какой преподаватель вам интересен. При стандартном обучать детей будет русскоязычный преподаватель с хорошим опытом, а в пакете премиум вас ждут учителя из европейской части света, носители языка из США и Англии.

Школа берет малышей от 4 лет, обучая их по особому методу Спикера. В нем сочетается коммуникативная методика и физическое реагирование, чтобы ребенку не наскучил процесс занятия, а материал лучше усваивался.

В качестве старта и знакомства платформа предлагает бесплатный урок, в рамках которого чуткие преподаватели определят степень знаний языка и выявят интерес у малыша к процессу обучения.

Все уроки построены на использовании современных технологий и включают в себя: