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Промокоды Альпина | Ноябрь 2020

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Особенности магазина Альпина

Альпина – это российское книжное издательство. Их миссия – это распространять знания. Поэтому компания выпускает книги по бизнесу, психологии, личностному росту.


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У издательства есть собственный интернет-магазин, Alpinabook. От других его отличает несколько интересных особенностей

  • Когда вы приобретаете печатную книгу, бесплатно к ней прилагается и электронная версия;

  • Действует курьерская доставка по Москве и области. По России и соседним странам компания доставляет при помощи почты или Boxberry;

  • Возможна оплата наличными, банковской картой, электронными деньгами;

  • На сайте вы не только приобретете книги, но и сможете отправить заявку на публикацию собственной;

  • Для корпоративных клиентов действуют специальные условия;

  • Есть накопительная скидка. Если вы оплатите покупки на 20 тыс. рублей, получите скидку в 20% на следующие заказы;

  • Регулярно проводятся акции и распродажи. Если цена нужной книги кажется вам завышенной, просто дождитесь скидки или найдите промокод для покупки. Во время КиберПонедельника и Черной Пятницы цены снижают вплоть до 70%.


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Промокод для Альпина Паблишер

 

 

Промокод – это набор символов, который дает право на приобретение товаров на особых условиях. Они дают скидки либо бонусы к покупкам.


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Получить промокод можно несколькими способами. Самый простой – это зайти на сайт БериБай. Здесь собраны все акции, коды купонов и специальные предложения сотен сайтов, в том числе и Альпина Паблишер. Кроме того, здесь же вы можете получить кэшбэк Альпина и сделать свои покупки максимально выгодными.

 

 

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