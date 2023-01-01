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Промокоды Амберхолл | Февраль 2023

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Амберхолл: интернет-магазин украшений из янтаря

Пополните ваш запас украшений невероятными вариантами от Amberholl: солнечный камень займет достойное место в любой коллекции!

О компании

Амберхолл – интернет-магазин янтаря и дизайнерских изделий из него. Работая более 25 лет, фирма предлагает свыше 25 тысяч моделей под любого покупателя. Вас ждет ручная работа и лучшие авторские решения.

В ассортименте:

  • Кольца, серьги, кулоны
  • Бусы, браслеты, подвески
  • Сувениры, картины, четки и др.

Amberholl.ru интернет-магазин янтаря

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