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Инновация косметика ANSALIGY для сохранения молодости и красоты
Премиальный бренд перевернет представление о качестве косметологических средств и обеспечит должный профессиональный уход.
О компании
Косметика ANSALIGY разработана ведущими специалистами с применением передовых технологий. Все средства по уходу за кожей, маски, патчи, крема, сыворотки и т.д., были отмечены на международной выставке в 2015 году и доказали свою эффективность применения.
Плюсы для клиента:
- Доставка по РФ бесплатно
- Бонусная программа, распродажи и купон на скидку
- Сертификация продукции и контроль качества
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