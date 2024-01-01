Если вы находитесь в поисках дизайнерской посуды для большого торжества или уютного домашнего ужина, обратите внимание на Аура Богемии — интернет-магазин посуды.

О компании

Известный бренд специализируется на продаже люстр и посуды. В этой сфере он уже более 27 лет и за это время стал символом изысканности и качества на российском рынке. У фирмы — 27 розничных магазинов, которые раскинулись по 17 крупным городам России. Кроме оптовой и розничной торговли, платформа выпускает праздничные и тематические линии посуды.

Преимущества для клиентов:

Собственные уникальные коллекции

Гарантия целостной доставки

Выгодная программа лояльности

Поставки чешского хрусталя

Ассортимент магазина

Под этим знаком качества представлено свыше 15 тысяч наименований. На сайте платформы есть от Aofb посуда, кухонные аксессуары и принадлежности, люстры для натяжных потолков или в гостиную, светодиодная люстра с пультом управления и не только.