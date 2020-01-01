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Промокоды Аптека Диалог | Ноябрь 2020

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О бренде Аптека Диалог

Dialog.ru – это сеть аптек у дома. У нее собственный интернет-магазин с предзаказами и онлайн-бронированием медикаментов.


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Компания открыта с 2003 года. Благодаря оптовым закупкам она всегда поддерживает приемлемые цены и большой выбор.

 

 

 

Преимущества сети

 

  • Сбор покупки в течение 15 минут;

  • Бесплатная доставка от 2,5 тыс. рублей;

  • Отзывчивая техническая поддержка;

  • Курьерская доставка до двери;

  • Большой ассортимент.

Скидки и промокоды

Благодаря оптовым закупкам лекарств компания удерживает одни из самых низких цен в Москве. Все же у вас есть возможность получить дополнительные скидки на покупки.


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Здесь проводятся акции и распродажи. Магазин снижает ценники на целые категории товаров и бренды.

 

 

 

При оформлении в корзине есть поле для ввода кода купона. Он снижает цену на заказ. В редких случаях такие промокоды дают бесплатную доставку, даже если вы не набрали для этого минимальную сумму.


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На нашем сайте собраны все актуальные купоны и коды. С ними любая покупка станет выгодной.

 

 

 

Кэшбэк аптеки Диалог

 

В интернет аптеках Диалог промокод на скидку – это не единственное, чем радует сервис БериБай. Здесь же для вас доступен кэшбэк, возврат небольшого процента после оплаты.

 

Просто зайдите в магазин по специальной ссылке. При завершении заказа деньги придут на бонусный счет. Их легко вывести на карту или электронный кошелек.

 

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