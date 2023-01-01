Следите за красотой и здоровьем без вреда для собственного бюджета и свободного времени – достаточно просто перейти на сайт и оформить заказ в один клик. Находите все, что нужно, и получайте покупки с быстрой доставкой и по разумным ценам.

О компании

Отечественная торговая сеть аптек предлагает широкий выбор товаров – несколько сотен наименований собраны в одном месте. Лекарства по низким ценам могут доставить в более чем 4000+ пунктов выдачи. Затрудняетесь в выборе или желаете узнать о выгодных предложениях – специалисты сервиса ответят на все вопросы в режиме реального времени: помощь с выбором подходящего лекарства, консультация по использованию препаратов или устройств, рекомендации по обслуживанию снаряжений и т.д.

Ключевые плюсы для покупателя в аптеке:

Оперативная доставка до клиента

В продаже только оригинальная и сертифицированная продукция

Регулярно действуют акции и спецпредложения

Огромный ассортимент товаров по доступным ценам

Доступная консультация специалиста на всех этапах покупки

Доступный ассортимент

В Аптека Плюс заказать через интернет можно все, что потребуется: лекарственные препараты и БАДы, бытовая химия для уборки, товары для здоровья домашних питомцев, подборка для мам и малышей, а также техника и снаряжение для спорта и профилактики заболеваний. Оформить заказ в аптеке можно с максимальной выгодой по низким ценам.

Программа лояльности для покупателей

Не пропустите больше возможностей с бонусной картой – можно с каждой покупки получить кешбэк 2% в виде плюсов, которые можно потом потратить на оплату до 99% стоимости. Всех новых клиентов ждут бонусы за регистрацию – получите 100 плюсов на первую покупку уже сегодня. Чтобы получать одним из первых приглашения на закрытые акции, распродажи и выгодные предложения, оформите подписку на рассылку и оставайтесь всегда в курсе последних событий.