Промокоды Ashanti (Ашанти) | Февраль 2023
Сэкономь! До -30% на ВCЕ в магазине Ашанти
Магазин индийских товаров Ашанти ждет именно вас - самое время совершить выгодную покупку ... Подробнее > благовоний, косметики или специй со скидкой до -30%. Скрыть
Распродажа! До -12% на акционные товары
Открываем распродажу специально для любителей полезных и выгодных товаров из Востока - скидки ... Подробнее > уже до -12%. Скрыть
До -10% на популярные подборки товаров
На этой странице вы найдете самые популярные подборки товаров - от средств на основе кокосового ... Подробнее > молока до лучших аюрведических препаратов: скидки до 10% на все подборки уже ждут. Скрыть
Экономия до 15% на новое поступление товаров
До -15%! Самые выгодные цены на новинки от интернет-магазина индийских товаров Ашанти - только ... Подробнее > для любимых покупателей. Скрыть
Выгода до 18% на индийские продукты
Не ищите выгодные варианты для поддержания вашего здоровья - магазин Ашанти подобрал для вас ... Подробнее > полезные индийские продукты со скидками до 18%: соусы, тофу, бобовые и не только. Скрыть
Скидка до 20% на натуральную косметику
Успевайте за выгодными покупками натуральной косметики из органических веществ, пока действуют ... Подробнее > скидки до 20%: покупайте индийскую зубную пасту, аюрведические мази и не только. Скрыть
Бесплатная доставка при заказе от 1000 рублей
Совершайте покупку на сумму от 1000 рублей и получите БЕСПЛАТНУЮ доставку по Москве, ... Подробнее > Санкт-Петербургу и Нижнему Новгороду + льготная доставка всего 110 рублей по области. Скрыть
Подписка на актуальные новости, акции и скидки
Узнавайте в числе первых о лучших ценах, акциях, новостях магазина индийских товаров Ашанти. ... Подробнее > Читайте лучшие рецепты, познавательные статьи и бесплатные советы экспертов о натуральных продуктах, косметике, красоте и здоровье. Скрыть
Узнавай первым о новых скидках этого магазина
Просто зарегистрируйся и отметь этот магазин сердечком
Промокоды похожих магазинов
Получите скидку -10% на предзаказ вкусной и полезной пищи из постного меню при использовании ... Подробнее > промокода. Скрыть
Ваша выгода уже здесь! Промокод действует при заказе от 3000р на весь ассортимент, включая ... Подробнее > акционные позиции и подарки. Скрыть
Не пропустите! Вас ждет скидка 1500 рублей при сумме заказа от 9000 рублей по промокоду. В ... Подробнее > акции учувствуют товары брендов: Gezatone, BS, MEOLI, KATIVA, HAPPY ANNE, FOREO, Ya-Man, Zeitun, Beautific, Womanizer, E.Mi, La Sultande De Saba, Detensor. Скрыть
Введите промокод в специальное поле - совершите покупку на сумму от 6000 рублей со скидкой ... Подробнее > -1000 рублей. Скидка действует на ВСЕ бренды: Gezatone, BS, MEOLI, KATIVA, HAPPY ANNE, FOREO, Ya-Man, Zeitun, Beautific, Womanizer, E.Mi, La Sultande De Saba, Detensor. Скрыть
Примените данный промокод при покупке на сумму от 3000 рублей, чтобы приобрести товар со ... Подробнее > скидкой 500 рублей! Акция распространяется на все товары: Gezatone, BS, MEOLI, KATIVA, HAPPY ANNE, FOREO, Ya-Man, Zeitun, Beautific, Womanizer, E.Mi, La Sultande De Saba, Detensor. Скрыть
Скидка 20% на все. Промокод не суммируется с другими промокодами и акциями на сайте.
Один промокод и максимум возможностей для вашей экономии! Получите скидку 1000 рублей при ... Подробнее > покупке от 5000 рублей. Бренды-участники: Gezatone, BS, MEOLI, KATIVA Скрыть
Похожие магазины
Индийский магазин Ашанти: гармония красоты и здоровья
Выбирайте восточные товары на основе натуральных природных компонентов высочайшего качества, рекомендованные аюрведическими врачами.
О компании
Первый в РФ интернет-магазин индийских товаров Ashanti предлагает более 2500 наименований: натуральная косметика, продукты, специи, благовония, чай, сувенирные изделия и т.д.
Главные достоинства:
- Быстрая доставка по РФ
- Продукция без ГМО и консервантов
- Низкие цены
- Сертификация качества
Промокоды Ashanti для выгодных покупок
Открываем распродажу с сервисом промокодов BeriBuy для любителей сэкономить – поспешите на сайт и заберите промокод Ашанти для скидки. Оплачивайте заказы выгодно, применив купон на скидку.
Показать полностью >