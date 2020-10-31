Главная > Все магазины > Ашан
Перейти в магазин

Промокоды Ашан | Ноябрь 2020

Промокоды похожих магазинов
Сет 4 пиццы за 1290 рублей!
Показать код
******
Требуется ввод промо-кода; Акция доступна для всех клиентов магазина; Акция доступна без ... Подробнее > ограничений по сумме заказа; < Скрыть
Скидка до 30% от Foodband!
Показать код
******
Скидка лесенка до 30% 5% при заказе от 950 р. 7% при заказе от 1300 р. 10% при заказе от 2500 ... Подробнее > р. 15% при заказе от 3700 р. 20% при заказе от 5500 р. 30% при заказе от 7000 р. Требуется ввод промо-кода; Акция доступна для всех клиентов магазина; Акция распространяется на все категории товаров; < Скрыть
Промокод ACTNPY на 35%
Показать код
******
Промокод ACTNPY на 35% на доставку работает до конца года. В акции не участвуют стандартные ... Подробнее > пиццы: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Веджи Fit & Fresh, Карамельный Ананас. Минимальная сумма доставки – 499 рублей с учетом скидки, с 23:00 до 02:00 – 699 рублей. Промокоды не суммируются с акциями и другими промокодами. < Скрыть
Скидка 12% на первый заказ
Показать код
******
Скидка 12% на первый заказ клиента от 1000 рублей
Скидка 12% на первый заказ клиента от 1000 рублей
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Скидка 500 рублей на первые 3 заказа и бесплатная доставка первого заказа
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Персональная скидка %!
Показать код
******
"скидка 5% при заказе от 650 р. скидка 12% при заказе от 1500 р. скидка 20% при заказе от 3000 ... Подробнее > р. только в мобильном приложении" < Скрыть
Все обеды бесплатно! Закажи любое меню сегодня и все обеды в нём будут стоить 0₽
Показать код
******
Скидка 37%!
Осталось: 8 дней
Показать код
******
Промокод одноразовый, распространяется только на доставку. На все гео присутствия. Не действует ... Подробнее > на стандартный размер пицц: Пепперони, Маргарита, Маргарита Гурме, Веджи Fit & Fresh, Карамельный Ананас. Активен до 31.10.2020 < Скрыть
Black Friday! Скидка 50% на все рационы! Закажи сейчас и получи кэшбэк 1440 на следующий заказ!*
Осталось: 10 дней
Показать код
******
* 20% скидка сейчас, 30% кешбек - используется на следующий заказ
Похожие магазины
Папа Джонс
Ozon
DOMINO'S PIZZA
Перекресток
Foodband
Нияма
IKEA
Grow Food
Ваби Саби
Tasty coffee
МИР СУШИ
Утконос
General Food
101 чай

Интернет-магазин Ашан

Ашан – это одна из самых крупных сетей гипермаркетов в России. Основана компания была еще в 1961 году во Франции, а сегодня она представлена в 14 странах мира. Несколько лет подряд фирма получает премию «Народная Марка» как лучшая сеть супермаркетов в РФ.


ашан промокод на скидку

 

 

Ашан – это еще и огромный интернет-магазин. Здесь представлены тысячи товаров в десятках категорий: от продуктов до техники.

 

 

Есть доставка по всей стране. Вы можете заказать курьера до двери или забрать заказ из ближайшего магазина самостоятельно. Сроки зависят от города и наличия товаров на складе.

 

Из преимуществ интернет-магазина можно выделить возможность полного повтора ранней покупки. Это удобно, если вы ежемесячно покупаете примерно один и тот же набор продуктов. Просто повторяете заказ, не собирая его заново раз за разом.

 

 

Способы экономии в Ашане


ашан скидки и акции сегодня

 

 



промокод ашан интернет магазин

  • Распродажи. Каждый день появляются все новые и новые товары, которые вы можете приобрести со скидкой. Компания участвует в глобальных событиях, вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Хотя это не имеет тех же масштабов, что в США или Европе. Более выгодные распродажи проходят во время популярных в России праздников, например, на Новый год. В это же время можно попасть на интересную акцию.

  • Специальные акции. Красные ценники – не единственный способ экономии. Вы легко найдете в Ашане скидку в день рождения, Новый год или 8 Марта, которые действуют на все товары. Вы снижаете всю сумму чека или получаете бонусы в виде бесплатных товаров. Например, в Ашане часто проводят акции вроде «2+1». Приобретаете 2 единицы товара и третью получаете в подарок.



    •  
  • Купоны и промокоды. Большое преимущество интернет-магазина – это коды на скидки. Обычно они действуют при соблюдении определенных условий. Например, есть промокод в интернет-магазин Ашан на первый заказ.

  • Дисконтные карты. Самый просто способ экономии. Не потребуется никакой купон или промокод на скидку в Ашан. Достаточно пользоваться специальной картой при каждой оплате. На ней будут копиться бонусы, которыми можно оплатить дальнейшие приобретения. Отличие дисконтной карты Ашана от других – это то, что она еще и является банковским продуктом. По сути, это стандартная кредитка, поэтому получить ее все же может не каждый.

 

 

Многие предложения можно комбинировать. Например, промокод Ашан интернет-магазин легко совместить со скидкой по акции, и вместе с этим воспользоваться дисконтной картой.


промокод ашан интернет магазин на первый заказ

 

 

Узнать, какие у Ашана скидки и акции сегодня, можно в любой момент на сайте БериБай. Предложения здесь постоянно обновляются. Чтобы не пропустить какой-нибудь выгодный код, зарегистрируйтесь на сайте.

 

 

Показать полностью >

Мы сохраняем файлы cookie: это помогает сайту работать лучше. Подробнее об использовании файлов cookie
Хорошо
Войти в аккаунт
Вы тут впервые?
Регистрация (первый шаг к экономии)
У вас уже есть аккаунт?
Регистрируясь, я принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности сайта.
Забыли пароль?
Вспомнили пароль?
Скопировать
Скопируйте этот код и вставьте его в нужное поле при оформлении заказа
Промокод не требуется. Прочтите условия акции и перейдите на сайт магазина