Ашан – это еще и огромный интернет-магазин. Здесь представлены тысячи товаров в десятках категорий: от продуктов до техники.

Ашан – это одна из самых крупных сетей гипермаркетов в России. Основана компания была еще в 1961 году во Франции, а сегодня она представлена в 14 странах мира. Несколько лет подряд фирма получает премию «Народная Марка» как лучшая сеть супермаркетов в РФ.

Есть доставка по всей стране. Вы можете заказать курьера до двери или забрать заказ из ближайшего магазина самостоятельно. Сроки зависят от города и наличия товаров на складе.

Из преимуществ интернет-магазина можно выделить возможность полного повтора ранней покупки. Это удобно, если вы ежемесячно покупаете примерно один и тот же набор продуктов. Просто повторяете заказ, не собирая его заново раз за разом.

Способы экономии в Ашане











Распродажи . Каждый день появляются все новые и новые товары, которые вы можете приобрести со скидкой. Компания участвует в глобальных событиях, вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Хотя это не имеет тех же масштабов, что в США или Европе. Более выгодные распродажи проходят во время популярных в России праздников, например, на Новый год. В это же время можно попасть на интересную акцию.

. Каждый день появляются все новые и новые товары, которые вы можете приобрести со скидкой. Компания участвует в глобальных событиях, вроде КиберПонедельника и Черной Пятницы. Хотя это не имеет тех же масштабов, что в США или Европе. Более выгодные распродажи проходят во время популярных в России праздников, например, на Новый год. В это же время можно попасть на интересную акцию.

Специальные акции . Красные ценники – не единственный способ экономии. Вы легко найдете в Ашане скидку в день рождения, Новый год или 8 Марта, которые действуют на все товары. Вы снижаете всю сумму чека или получаете бонусы в виде бесплатных товаров. Например, в Ашане часто проводят акции вроде «2+1». Приобретаете 2 единицы товара и третью получаете в подарок.

. Красные ценники – не единственный способ экономии. Вы легко найдете в Ашане скидку в день рождения, Новый год или 8 Марта, которые действуют на все товары. Вы снижаете всю сумму чека или получаете бонусы в виде бесплатных товаров. Например, в Ашане часто проводят акции вроде «2+1». Приобретаете 2 единицы товара и третью получаете в подарок.





Купоны и промокоды . Большое преимущество интернет-магазина – это коды на скидки. Обычно они действуют при соблюдении определенных условий. Например, есть промокод в интернет-магазин Ашан на первый заказ.

. Большое преимущество интернет-магазина – это коды на скидки. Обычно они действуют при соблюдении определенных условий. Например, есть промокод в интернет-магазин Ашан на первый заказ.

Дисконтные карты. Самый просто способ экономии. Не потребуется никакой купон или промокод на скидку в Ашан. Достаточно пользоваться специальной картой при каждой оплате. На ней будут копиться бонусы, которыми можно оплатить дальнейшие приобретения. Отличие дисконтной карты Ашана от других – это то, что она еще и является банковским продуктом. По сути, это стандартная кредитка, поэтому получить ее все же может не каждый.

Многие предложения можно комбинировать. Например, промокод Ашан интернет-магазин легко совместить со скидкой по акции, и вместе с этим воспользоваться дисконтной картой.





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