



Крупный бренд Аскона - интернет-магазин ортопедических матрасов (подушек, диванов, кроватей) активно позиционирует себя как территорию здорового сна для потребителей. Поддерживать лояльность покупателей магазин стремится, предлагая промокоды Аскона – найти их можно на этом сайте.

На пути к здоровью потребителей

Свою историю Аксона отсчитывает с 1990 года, когда на территории судостроительного завода начали производить первые матрасы для поставки в мебельные комбинаты. К 1998 году компания основала свое производство матрасов в Коврове, после чего началось активное развитие бренда. Уже в 2002 году в кооперативе с американским холдингом Legget & Platt компания разработала собственную пружинную систему, а через год заключила контракт на продажу матрасов с IKEA.





В 2003 году открылся первый розничный салон во Владимире, а уже в 2011 году бренд удостоился премии «Марка №1 в России». Сегодня Аксона по праву входит в топ-100 лучших интернет-магазинов России и предлагает огромный ассортимент для здорового сна каждого человека. Магазин числится в составе шведского концерна Hilding Anders Group и предлагает свою продукцию на 27 европейских и 13 азиатских рынках.

Приятные преимущества для любимых клиентов

Одно из главных бонусов для покупателей – это специально разработанная программа лояльности от магазина. Каждый желающий может зарегистрироваться в данной программе и получить бонусную карту клуба любителей здорового сна. От каждой покупки 5% будут возвращаться на счет карты – ими можно оплачивать до 20% стоимости последующих покупок. Также участие в клубе дает дополнительные подарочные бонусы в день рождения и возможность получения спецпредложений от магазина.

Еще одна фишка магазина – удобные онлайн-сервисы, облегчающие выбор. Так например, всего за 30 секунд можно пройти тест и подобрать идеальный матрас, либо создать диван своей мечты от бренда Аскона, выбирая обивку, размеры и прочие параметры в онлайн-конструкторе.





Также в магазине Аскона акции и скидки на кровати и матрасы регулярно появляются прямо на сайте в специальном разделе «акции». Здесь вы найдете не только премиальные матрасы по цене обычных, но и различные подарки за онлайн-заказ или дополнительные бонусы на карту клуба покупателей. Эти акции можно совмещать с промокодами для увеличения вашей выгоды.

Что дает промокод на матрасы Аскона – все о вашей выгоде

Онлайн-магазин также активно поддерживает лояльность покупателей, предоставляя возможность найти и использовать промокод Askona на любой заказ. Промокод – это буквенно-цифровая комбинация, указав которую во время оформления покупки в интернете, вы можете получить скидку (в виде процента или фиксированной суммы), бесплатную доставку или подарок к заказу. Все промокоды ограничены по сроку действия, а также на один заказ можно использовать только один код – поэтому важно определиться, какой для вас будет наиболее выгодным.

Для новых клиентов отличный вариант - промокод Аскона на первый заказ, дающий шанс познакомиться с продукцией магазина по сниженной цене. Найти любой действующий промокод Аскона можно на крупном сайте-агрегаторе БериБай – в его каталоге ежедневно актуализируются все купоны на матрасы Аскона, а также коды для сотен других крупных интернет-магазинов. Помимо купонов, здесь можно также получать и финансовый кэшбэк – просто пройдите регистрацию на сайте и переходите к покупкам в Асконе по ссылке из каталога БериБай. Кэшбэк возвращается на внутренний счет – деньги затем можно вывести на баланс мобильного телефона, электронного кошелька или банковской карты.





Разобравшись, как получить в Аскона промокод на скидку на первый заказ, нужно правильно им воспользоваться. Код вставляется в специальную строку, которая находится недалеко от суммы заказа. После того, как вставить код купона Аскона, сумма заказа пересчитается автоматически, либо появится информация о полагающемся подарке к заказу. Это позволит понять, что вы правильно воспользовались секретной комбинацией и точно получите свои бонусы.