Промокоды ASUS | Май 2021
Промокод ASUS: ваша выгодная электроника
Фирма ASUS широко известна на рынке России, представленные в продаже ноутбуки, смартфоны и настольные ПК отличаются надежностью и высоким качеством сборки. В интернет-магазине можно приобрести любые гаджеты и комплектующие с доставкой на дом, а промокод ASUS, использованный в процессе онлайн-заказа, станет отличной возможностью сэкономить часть средств и оставить их на дополнительные покупки!
Об истории компании
Основанная в 1989 году, компания начала свою историю с выпуска материнских плат. В 2003 году был выпущен первый сотовый телефон J100, еще через два года Асус презентовал первый видеоускоритель PhysX. В 2006 году бренд заключил партнерство с Lamborghini, чтобы разрабатывать серию VX. Если до этого выпуск продукции производился под разными брендами, то с 2008 года компания стала выпускать электронику исключительно под маркой ASUS.
В ассортименте интернет-магазина Асус – несколько тысяч товаров из сферы электроники:
- Смартфоны и аксессуары к ним
- Ноутбуки для учебы, игр и работы
- Мониторы и настольные ПК
- Компоненты ПК (материнские платы, видеокарты, блоки питания)
- Сети, серверы и IoT
- Аксессуары (клавиатуры, мыши, гарнитуры, док-станции)
Промокоды Асус – скидка у вас в кармане
Приобретение техники бренда ASUS возможно со скидками, если использовать специальный купон при оформлении онлайн-заказа. Промокоды, или буквенно-цифровые комбинации, дают покупателю скидку, бесплатную доставку или подарок. Использовать код можно только один раз, но для каждого нового заказа можно подбирать новый промокод. Делать это нужно на безопасных площадках – одной из них является сайт БериБай. Даже если в магазине идет распродажа, многие промокоды можно совмещать с ней и получать в два раза больше выгоды.
Чтобы получить скидки при помощи промокода, его необходимо активировать во время оформления заказа. Для этого нужно скопировать код, добавить в корзину интернет-магазина необходимую вам компьютерную электронику, и в правом нижнем углу корзины вставить комбинацию в серую строку «Промокод». Сумма к оплате будет скорректирована.
Интересные факты и достижения компании
Бренд Асус неоднократно отмечался наградами, победами, а также интересными фактами и достижениями. Вот только малая часть из них:
- ASUS стал самым дорогим тайваньским брендом в исследовании 2012-2016 годов
- Свое название бренд получил от сокращенного слова «Pegasus» (Пегас). Первые три буквы отбросили, чтобы в телефонных справочниках компания была выше
- Асус 10 лет подряд входит в число наиболее успешных IT-компаний InfoTech 100
- В 2003 году ноутбуки данного бренда успешно выдержали проверку температурой -74 градуса
- Два ноутбука ASUS были взяты в космос для 600-дневного пребывания космонавтов на орбитальной станции МИР
Распродажи электроники
В интернет-магазине Асус на ноутбуки распродажа проводится регулярно. Чтобы увидеть все актуальные предложения, в разделе «Акции» необходимо галочками отметить интересующий вас тип ноутбука и дополнительные параметры. Вы сразу увидите все модели со скидками, либо с дополнительными подарками при покупке (например, пакет персональный Microsoft в подарок). Здесь же можно найти и ноутбуки, которые доступны для покупки в рассрочку 0-0-24.
Не упустите из вида и ASUS Outlet – здесь с крупными скидками часто представлены уцененные ноутбуки и другие гаджеты. Среди причин возможной уценки электроники – переустановка ОС, замена клавиатуры, восстановление контактных соединений и др.
ASUS – интернет-магазин высокотехнологичной электроники для каждого. Качественная сборка и надежные комплектующие, регулярные акции и возможность использовать скидочный промокод – ваши онлайн-покупки принесут исключительно положительные впечатления!
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