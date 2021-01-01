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Промокод ASUS: ваша выгодная электроника

Фирма ASUS широко известна на рынке России, представленные в продаже ноутбуки, смартфоны и настольные ПК отличаются надежностью и высоким качеством сборки. В интернет-магазине можно приобрести любые гаджеты и комплектующие с доставкой на дом, а промокод ASUS, использованный в процессе онлайн-заказа, станет отличной возможностью сэкономить часть средств и оставить их на дополнительные покупки!

Об истории компании

Основанная в 1989 году, компания начала свою историю с выпуска материнских плат. В 2003 году был выпущен первый сотовый телефон J100, еще через два года Асус презентовал первый видеоускоритель PhysX. В 2006 году бренд заключил партнерство с Lamborghini, чтобы разрабатывать серию VX. Если до этого выпуск продукции производился под разными брендами, то с 2008 года компания стала выпускать электронику исключительно под маркой ASUS.

фирменный интернет магазин asus

В ассортименте интернет-магазина Асус – несколько тысяч товаров из сферы электроники:

  • Смартфоны и аксессуары к ним
  • Ноутбуки для учебы, игр и работы
  • Мониторы и настольные ПК
  • Компоненты ПК (материнские платы, видеокарты, блоки питания)
  • Сети, серверы и IoT
  • Аксессуары (клавиатуры, мыши, гарнитуры, док-станции)

Промокоды Асус – скидка у вас в кармане

Приобретение техники бренда ASUS возможно со скидками, если использовать специальный купон при оформлении онлайн-заказа. Промокоды, или буквенно-цифровые комбинации, дают покупателю скидку, бесплатную доставку или подарок. Использовать код можно только один раз, но для каждого нового заказа можно подбирать новый промокод. Делать это нужно на безопасных площадках – одной из них является сайт БериБай. Даже если в магазине идет распродажа, многие промокоды можно совмещать с ней и получать в два раза больше выгоды.

промокод ASUS

Чтобы получить скидки при помощи промокода, его необходимо активировать во время оформления заказа. Для этого нужно скопировать код, добавить в корзину интернет-магазина необходимую вам компьютерную электронику, и в правом нижнем углу корзины вставить комбинацию в серую строку «Промокод». Сумма к оплате будет скорректирована.

Интересные факты и достижения компании

Бренд Асус неоднократно отмечался наградами, победами, а также интересными фактами и достижениями. Вот только малая часть из них:

  • ASUS стал самым дорогим тайваньским брендом в исследовании 2012-2016 годов
  • Свое название бренд получил от сокращенного слова «Pegasus» (Пегас). Первые три буквы отбросили, чтобы в телефонных справочниках компания была выше
  • Асус 10 лет подряд входит в число наиболее успешных IT-компаний InfoTech 100
  • В 2003 году ноутбуки данного бренда успешно выдержали проверку температурой -74 градуса
  • Два ноутбука ASUS были взяты в космос для 600-дневного пребывания космонавтов на орбитальной станции МИР

Распродажи электроники

В интернет-магазине Асус на ноутбуки распродажа проводится регулярно. Чтобы увидеть все актуальные предложения, в разделе «Акции» необходимо галочками отметить интересующий вас тип ноутбука и дополнительные параметры. Вы сразу увидите все модели со скидками, либо с дополнительными подарками при покупке (например, пакет персональный Microsoft в подарок). Здесь же можно найти и ноутбуки, которые доступны для покупки в рассрочку 0-0-24.

Не упустите из вида и ASUS Outlet – здесь с крупными скидками часто представлены уцененные ноутбуки и другие гаджеты. Среди причин возможной уценки электроники – переустановка ОС, замена клавиатуры, восстановление контактных соединений и др.

асус ноутбук распродажа

ASUS – интернет-магазин высокотехнологичной электроники для каждого. Качественная сборка и надежные комплектующие, регулярные акции и возможность использовать скидочный промокод – ваши онлайн-покупки принесут исключительно положительные впечатления!

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