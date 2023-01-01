«Будь быстрее Кролика!» - шанс вернуть до 10 000 рублей Открыть Показать скидку

В АТБ стартовала акция «Будь быстрее Кролика». За оформление кредита наличными и при соблюдении ... Подробнее > условий можно получить до 10 000 рублей. Для участия в акции, клиенту достаточно оформить кредит наличными в АТБ и получить его на новую банковскую карту, которая будет выдана при оформлении кредита. «Лимит призового фонда составляет 10 миллионов рублей"! В акции можно принять участие только один раз. Остальные условия акции представлены на сайте. Скрыть