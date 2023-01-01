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Промокоды Atlas (Атлас) | Февраль 2023

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О сервисе

Первая в России клиника персонализированной медицины исследует полный геном и дает прогнозы и характеристики. Генетический тест Атлас помогает узнать особенности питания, риски развития болезней, генофонд родственников, а также восприятие к различным раздражителям.

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