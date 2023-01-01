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Промокоды Atomic Heart (Атомик Харт) | Май 2023

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О сюжете

Встречайте первую ролевую игру в сеттинге утопичного мира СССР от сервиса VK-игры. Вас ждут напряженные бои, захватывающий сюжет, живописные локации и огромное количество секретов в Atomic Heart - играть бесплатно можно уже сегодня! Покупайте цифровую версию по лучшей цене или присоединяйтесь по учетной записи, если уже имеете копию.

Ключевые преимущества:

  • Высокая детализация графики
  • Широкий арсенал оружия и тактик
  • Элементы ролевого отыгрыша
  • Возможность кастомизации

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