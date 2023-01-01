Промокоды Atomic Heart (Атомик Харт) | Май 2023
Окунись в мир советского киберпанка
Представьте на минуту, что Советский Союз не только остался существовать, но и достиг пика технологического прогресса: начните изучать альтернативный утопичный мир и спешите купить игру Атомик Харт в проверенном сервисе.
О сюжете
Встречайте первую ролевую игру в сеттинге утопичного мира СССР от сервиса VK-игры. Вас ждут напряженные бои, захватывающий сюжет, живописные локации и огромное количество секретов в Atomic Heart - играть бесплатно можно уже сегодня! Покупайте цифровую версию по лучшей цене или присоединяйтесь по учетной записи, если уже имеете копию.
Ключевые преимущества:
- Высокая детализация графики
- Широкий арсенал оружия и тактик
- Элементы ролевого отыгрыша
- Возможность кастомизации
Промокоды Atomic Heart для выгодного старта
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